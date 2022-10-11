高金素梅批數位發展部伸手控管網路　唐鳳：無此權限

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高金素梅表示，政院內定唐鳳接任數發部後，約聘僱比例就暴增到50%，新增的200名約聘僱人員都是「民主網絡司」要用的人。「民主網絡司」這個單位是行政院內定唐鳳擔任部長之後才突然冒出來的新單位，而這民主網路司職權中寫道數位民主研發，公民科技倫理與自律規範的字眼，民主網絡自律難道只有公民必須服從與自律，難怪會被大家質疑是政府的網軍中心。
高金素梅表示，資訊的蒐集、處理和運用，是需要把平等、透明和公開地分享資訊，並要保護人身權益作為原則，這樣才可以讓數位民主得到實現，但是如果反其道而行，數位獨裁也是輕而易舉的，因為人才是網路民主的主體。她進一步質疑，配合政府的加密操作，然後加上《數位中介服務法》箝制言論的嚴刑重罰，數位發展部將會成為全面蒐集，監控人民的個資與言論，甚至連隱私也是會被監控。
唐鳳澄清，數位部並無逐年編列約聘到300人，到明年底止他們約聘人力不會用到15%，580幾人只有80幾人是約聘，中間還有商調人員，也沒有網際網路傳播監管的權限。
高金素梅詢問，唐鳳曾參與2014年太陽花學運，協助架設網路線與整併寬頻做立院內部實況直播，如今上任部長後，是否還主張政府透明性資訊人權嗎？並追問唐鳳，是否贊同總統與政要的畢業論文列為機密封存30年？是否贊成人民納稅錢買的疫苗價格列為機密？是否贊同進口的天然氣價格列為機密嗎？高金反問難道人民不能查政府的帳嗎？
唐鳳說，她入閣6年，擔負的工作之一就是開放政府的推動工作，開放政府就是讓事務官理解到，讓人民在擬稿階段就能參與討論、就能透明看到資訊，不但可以降低風險，也可以增加創新。不過，高金素梅仍質疑唐鳳並未回答問題。
蘇貞昌表示，高金素梅的描述和事實差好遠，有些是嚴重的誤會，唐鳳已經說明，「民主網絡司」是要和民主政體各方面互動等，並非要把手伸進哪裡，「這是很大的歪樓了，」反而是台灣民主化、透明化，在世界權威機構評比，台灣不但大大進步，且在世界名列前茅。