2千萬大麻膏假裝沐浴油入境！竹聯幫成員組運毒集團遭逮

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經專案小組積極偵蒐發現，以施男為首的運毒集團涉案，由成員江姓女子負責掛名國際毒品包裹收件人資料，並順利取得包裹，經掌握其運毒模式及集團據點後進行警力部署。
專案小組趁施男將毒品包裹帶至文山區轉手地點時，當場人贓俱獲，並陸續拘提包括吳姓男子、李姓女子及江女等共犯到案。
經查此國際毒品包裹內有大麻膏10瓶（總毛重4200.5公克），且外包裝都偽裝成沐浴油瓶罐，另有包裹填充物及航運紙箱等贓證物，初估市價逾新台幣2000萬元。全案詢後將4嫌依涉違反毒品危害防制條例移請北檢偵辦，主嫌施男遭裁定收押。
偵三大隊隨後偵辦另一起毒品溯源案件發現，販毒集團主嫌四海幫成員29歲謝姓男子、蔡姓男子及楊姓男子疑從事販賣大麻毒品。
警方經循線長期蒐證，見時機成熟分別於6、7月發動2波拘搜行動，並在3嫌位於雙北市住處分別起獲以大麻膏與精油加熱混合後分裝製成的大麻電子菸彈（96支）、大麻花（2包）及大麻磚（3塊）等贓證物。
同時查獲蔡男、楊男非法持有PYTHON357銀色轉輪制式手槍1把及子彈29顆；隨後又逮捕同案販毒共犯洪姓男子、陳姓男子，以及下游買家周姓男子及黃姓男子。
全案詢後，警方將7嫌依涉毒品危害防制條例送北檢偵辦，分別以5萬元至8萬元交保。（編輯：戴光育）1111011
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