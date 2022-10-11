嗆政府未說明高端爭議！蔣萬安再批蘇揆：未正面回答問題
國民黨台北市長參選人蔣萬安今（11）日回到立法院質詢，再度與行政院長蘇貞昌展開正面交鋒。蔣萬安質詢提到，民眾盼針對國產高端疫苗不被國際認可、第三期實驗報告，及遭金管會移送9次等爭議，得到政府清楚說明。質詢結束後，蔣萬安接受媒體訪問再批蘇貞昌「沒有正面回答問題」，國人想知道對於爭議的說明，而不是完全迴避像船過水無痕，久了就會被忘記。
蔣萬安今在立法院質詢痛批，高端疫苗不獲國際認可、去日本要自費PCR，看不到高端第三期實驗報告，且過去還不斷釋出訊息，導致股價波動，金管會更為此移送9次。他也直言，2021年5月政府採購500萬劑高端，當時就引發諸多專家學者質疑，如今看來是都成真了，
蔣萬安追問，是否還要持續採購高端？蘇貞昌答詢則說，國家能自己生產疫苗，最能保護國人健康。蔣萬安則拉高分貝怒批，「我當然支持國產疫苗」，但支持的是獲得國際、WHO認證台灣隊疫苗，而不是投機進行股價炒作。話還沒全部說完，質詢時間卻已先到點。
會後蔣萬安接受媒體訪問，他則再嗆蘇貞昌「沒有正面回答問題」。蔣萬安重申，民眾想知道高端何時能得WHO（世界衛生組織）認證？何時能免做PCR到日本？何時金管會要公布相關調查報告？而不是完全迴避，好像船過水無痕一樣，時間久了民眾就健忘。
蔣萬安強調，當時政府花納稅人錢買500萬劑高端，現在卻有很多被銷毀，這讓國人也無法接受；當時民眾專家學者曾提出質疑，中央流行疫情指揮中心不願意接受，但如今客觀事實也顯現，當初大家的質疑，已經不幸成真。