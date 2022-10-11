東北季風發威繼續冷！明日兩區防大雨 颱風最快週四生成
國慶假期剛結束，緊接而來的又是一波東北季風增強，今（11）日台灣各地氣溫體感上明顯較有涼意，尤其北台灣感受特別明顯。中央氣象局表示，明（12）日仍受東北季風影響，氣溫狀況和今日類似，不過整體水氣較多，迎風面降雨會比今天更顯著，尤其宜蘭地區將有局部性的大雨，提醒北台灣民眾外出要攜帶雨具。此外，目前在菲律賓東方海面正有熱帶擾動發展中，整體環境和條件發展都還算有利，未來不排除發展成為輕度颱風，並在週末到下週一跟著下一波東北季風一起影響台灣，產生的「共伴效應」恐怕會帶來相當顯著的雨勢，請民眾務必留意。
今日受到東北季風影響，北台灣溫度明顯降低，平地最低溫出現在宜蘭的攝氏17.4度。氣象局預報員陳伊秀表示，明日氣溫形態和今天類似，清晨低溫在嘉義以北、宜蘭花蓮地區約落在攝氏19~21度，其於地區攝氏22~23度，高溫部分桃園以北、宜蘭地區攝氏23～24度，新竹、苗栗、台東地區攝氏26~28度，中南部仍可達到攝氏31、32度，早晚溫差較大，民眾需特別留意；而週四東北季風減弱後，北台灣高溫會稍微回升到攝氏25~26度。
降雨部分，陳伊秀指出，明天東北季風挾帶的水氣在迎風面地區稍微增多，因此基隆北海岸、東北部地區一直到週四（10/13）前都需留意較大的雨勢，尤其宜蘭會有局部性大雨的發生，桃園以北、東部及東南部地區則有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
此外，目前菲律賓東方海面正有2個熱帶擾動，陳伊秀提到，較靠近呂宋島的目前發展程度較受限，沒有明顯增強趨勢，不過位於東經140度附近的另一顆熱帶擾動，整體大氣條件對其發展都還算有利，最快可能在週四、週五（10/13、10/14）就會發展成颱風，後續依照其路徑，可能在週末到下週一（10/15～17）對台灣造成影響，不過未來路徑以及是否和東北季風產生共伴效應帶來大量降雨都還有許多變數，氣象局將持續觀察。
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