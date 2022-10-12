時尚氣象台／金星3少錄影一半　「遇天王星的他」爆驚呼

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第二個任務是「好友幫幫忙」，3人須在錄影期間邀請原子少年或藝人朋友到場聲援，蔡朕打電話給天王星隊長高胥崴，胥崴表示當天下午有工作，可能到晚上都還沒辦法下班，蔡朕只好向「AcQUA」李秉諭（貢丸）求救，對方表示正在上課，晚點也許可以赴約，蔡朕和孟維說「我們等到你來為止」，第三人選祖安則是沒接電話。下一個任務是「我的bf!好友 」，蔡朕、孟維及學文下載beanfun! APP，加入《時尚氣象台》社團，分別錄製一段給粉絲的「悄悄話」上傳，疾呼大家加入社團就可以看到他們錄的短片。
蔡朕、孟維、學文接著挑戰「美食小畫家」，由孟維10秒記憶美食圖片，畫出食物套餐圖，蔡朕和學文猜出答案並購買正確食物即可過關，就在這時發生一段小插曲，天王星成員高有翔突然從3人旁邊走過，蔡朕大叫了一聲，孟維驚喜問：「你怎麼在這？我們在錄影！」扼腕剛剛應該Call Out給有翔，原來有翔正要去上班，一陣寒暄後3少繼續執行任務。孟維認真作畫時，另外兩人在旁碎念「他讓我有點擔憂」、「左撇子不可靠」，孟維則自認畫的「栩栩如生」，雖然接下來猜題過程被幾位路人拒訪，2人索性還是猜對是頂呱呱四號餐。
工作人員為獎勵金星3少，另送了兩分餐點，讓還沒進食的蔡朕、孟維和學文大快朵頤，祭完五臟廟後，3人開小組會議決定下一個選項，得到的共識是為了等待貢丸下課以完成第二條線，選擇挑戰「東區巡美記」，至於貢丸會不會來真的到現場，3人是否能完成任務？請鎖定下集節目。
《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣火熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請每週三晚間8點務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道，準時收看全新最有溫度的時尚節目。（編輯：楊穎軒）
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