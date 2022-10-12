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時尚氣象台／金星3少錄影一半　「遇天王星的他」爆驚呼

▲原子少年金星成員蔡朕（左起）、學文、孟維錄影一半，巧遇天王星成員。（圖／NOWnews攝影中心）
▲原子少年金星成員蔡朕（左起）、學文、孟維錄影一半，巧遇天王星成員。（圖／NOWnews攝影中心）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-12 20:00:00

《NOWnews今日新聞》推出時尚潮流網路節目《時尚氣象台》，番外篇「少年出任務」由人氣正熱的原子少年主持，本集金星成員蔡朕、許孟維、廖學文在台北東區挑戰九宮格任務，沒想到，錄影途中巧遇一名天王星成員，3人驚訝表情全都錄，直問對方：「你怎麼在這？」

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▲蔡朕、學文、孟維到東區挑戰九宮格任務。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡朕、學文、孟維到東區挑戰九宮格任務。（圖／NOWnews攝影中心）
蔡朕、孟維和學文必須將九宮格連成兩條線，才可獲得最終獎勵，3人先選擇「原子少年粉絲底都威」，任務是在東區選擇一面網美牆，錄製一則IG限時動態，半小時觀看人數破千即過關，蔡朕自稱常在東區走跳，知道很多小角落很好拍，便帶頭尋找地點，最後決定在一處店面前跳決賽公演曲《Hot Like Sun》，不料，孟維說好動作排位，結果一開錄蔡朕就跳錯，讓他趕緊說「再一次好不好」，講完還不好意思地大笑，最終該則影片不到半小時累積1556人次觀看，順利達成任務。

▲▼孟維（右一）協調好動作，蔡朕（左一）還是跳錯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼孟維（右一）協調好動作，蔡朕（左一）還是跳錯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼孟維（右一）協調好動作，蔡朕（左一）還是跳錯。（圖／NOWnews攝影中心）
第二個任務是「好友幫幫忙」，3人須在錄影期間邀請原子少年或藝人朋友到場聲援，蔡朕打電話給天王星隊長高胥崴，胥崴表示當天下午有工作，可能到晚上都還沒辦法下班，蔡朕只好向「AcQUA」李秉諭（貢丸）求救，對方表示正在上課，晚點也許可以赴約，蔡朕和孟維說「我們等到你來為止」，第三人選祖安則是沒接電話。下一個任務是「我的bf!好友 」，蔡朕、孟維及學文下載beanfun! APP，加入《時尚氣象台》社團，分別錄製一段給粉絲的「悄悄話」上傳，疾呼大家加入社團就可以看到他們錄的短片。

▲▼胥崴因工作無法到場，蔡朕轉而向貢丸求援。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼胥崴因工作無法到場，蔡朕轉而向貢丸求援。（圖／NOWnews攝影中心）
▲▼胥崴因工作無法到場，蔡朕轉而向貢丸求援。（圖／NOWnews攝影中心）
蔡朕、孟維、學文接著挑戰「美食小畫家」，由孟維10秒記憶美食圖片，畫出食物套餐圖，蔡朕和學文猜出答案並購買正確食物即可過關，就在這時發生一段小插曲，天王星成員高有翔突然從3人旁邊走過，蔡朕大叫了一聲，孟維驚喜問：「你怎麼在這？我們在錄影！」扼腕剛剛應該Call Out給有翔，原來有翔正要去上班，一陣寒暄後3少繼續執行任務。孟維認真作畫時，另外兩人在旁碎念「他讓我有點擔憂」、「左撇子不可靠」，孟維則自認畫的「栩栩如生」，雖然接下來猜題過程被幾位路人拒訪，2人索性還是猜對是頂呱呱四號餐。

▲3人碰巧遇到正要去工作的有翔。（圖／NOWnews攝影中心）
▲3人碰巧遇到正要去工作的有翔。（圖／NOWnews攝影中心）
工作人員為獎勵金星3少，另送了兩分餐點，讓還沒進食的蔡朕、孟維和學文大快朵頤，祭完五臟廟後，3人開小組會議決定下一個選項，得到的共識是為了等待貢丸下課以完成第二條線，選擇挑戰「東區巡美記」，至於貢丸會不會來真的到現場，3人是否能完成任務？請鎖定下集節目。

《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣火熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請每週三晚間8點務必鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube頻道，準時收看全新最有溫度的時尚節目。（編輯：楊穎軒）

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