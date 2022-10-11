台股重挫近600點！金管會緊盯兩動向　適時採取因應措施

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若就今年至10月7日來看，集中市場加權股價指數跌幅24.79%，相較美國那斯達克跌幅31.91%、韓國跌幅25.01%、深圳跌幅27.45%、香港跌幅24.18%、上海跌幅16.91%、日本跌幅5.82%，台股表現仍介於國際主要股市之間。同期間，台股集中市場日均成交量約新台幣2526億元，較去年同期跌幅39.08%，表現優於韓國的-44.05%。
至於金管會j祭出的2大救市措施成效如何？證期局表示，以借券出部分來看，實施前（9/30）後一周成效比較，實施以來（10/3~10/7）集中市場日均借賣成交值佔市場成交值比率2.6%，較實施前（9/26~9/30日均）3.56%降低約0.96%；實施以來（10/3~10/7）外資借券平均賣出量46億元，相較實施前（9/26~9/30）的外資借券賣出平均量新台幣73億元，減少27億元。
借券賣出數量實施前與10/7比較，實施前9/30的外資借券賣出量新台幣68億元，與10/7（最近交易日）外資借券賣出量41億元，相較減少27億元。在信用交易部分，截至10月7日，信用交易的整戶擔保維持率為163.26%，實施前9/30為159.33%。
此外，證期局強調，經統計台股今年第2季上市櫃公司稅前淨利約2.47兆元，較去年同期增加23.03%；上市櫃公司今年截至8月底營收合計約27.54兆元，較去年同期成長9.93%；又集中市場截至今年9月底本益比約9.74倍，現金殖利率達5.13%，加計股票股利為5.34%，台股基本面尚屬穩健。
對於外資賣超、匯出情況，證期局表示，今年受到美國連續升息（累計已12碼）、通膨、烏俄戰爭影響，外資調整資金布局，截至10/11全年賣超1兆2756.91億元。另截至9月底外資歷年累積匯入淨額仍有2071.24億美元，顯示外資仍持續投資台灣。
金管會強調，在7月14日已提醒上市櫃公司適時評估實施庫藏股，7月15日實施「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，並自10月1日調降每日盤中借券賣出委託數量不超過前30個營業日的日均量30%降至20%，還有調整上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調為100%。未來將密切注意後續美國聯準會升息及外資資金匯出入動向，適時採行相關措施。