第15屆萬和美展11月初徵件 主題為台灣各地人文事物

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比賽分為西畫及攝影二大類，西畫類細分為油畫、水彩及版畫三組，各類組優勝第一名獎金參萬元、第二名兩萬元、第三名壹萬元及優選陸千元。入選者頒發入選證書及紀念品乙份。另外，「收藏獎」獎金為伍萬元。
第15屆萬和美展於11月9日至13日徵件，作品規格分別如下：
1、西畫類：油畫：（含壓克力、平面複合媒材）最小不得小於二十號，最大不得超過五十號為原則。（畫框加壓克力、木板）。水彩、版畫：對開以上裝框後不得超過176公分×142公分。（畫框加壓克力、木板）
2、攝影類：裝框前作品長邊以61公分，短邊不得小於30.5公分為準。（畫框加壓克力、木板）。攝影作品，可以單張，亦可組作。
策畫此項美展的台灣膠彩協會創會理事長簡錦清指出，以往規定，只能選擇一類參賽，本屆起改為可以跨類參加，也就是說允許同時參加西畫與攝影，但每類以一件為限。
凡有下列情形之一者，取消獲獎資格，追回獎金獎狀，三年內不得再參加：（1）抄襲他人作品經查屬實。（2）曾於國內外展覽或比賽獲獎之作品。（3）違反本實施辦法任何規定者。
有意參賽者於11月9日至13日，以8×10吋作品照片，寄至「萬和美展籌備會」，住址為台中市萬和路一段56號。「第15屆萬和美展」徵件簡章及報名表，可以向萬和宮索取，或到萬和宮網站http://www.wanhegong.org.tw下載專區查詢