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第15屆萬和美展11月初徵件 主題為台灣各地人文事物

▲台中市萬和宮及萬和文化基金會合辦的萬和美展，規模逐年擴大，去年參賽踴躍，已成為藝壇知名美展。（圖／萬和基金會提供）
▲台中市萬和宮及萬和文化基金會合辦的萬和美展，規模逐年擴大，去年參賽踴躍，已成為藝壇知名美展。（圖／萬和基金會提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-10-11 18:02:41

由台中市萬和宮、萬和文化基金會主辦的萬和美展，今年邁入第15屆，將以台灣各地人文事物為主題，計分為西畫及攝影2大類，於11月9日起至13日徵件，各類組優勝首獎獎金3萬元。

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萬和宮董事長蕭清杰表示，第15屆參賽資格比照往年，凡設籍或出生、就業及就讀學校於台中市者均可參加，歡迎喜愛藝術創作朋友踴躍參賽。至於主題有二，第一是台灣各地文化及人文關懷為思考主軸。第二是以台灣各地之相關人、事、地、物為創作方向。

▲萬和美展逐年擴大規模，已頗負盛名，當年發起籌辦核心組員憶及當年由無到茁壯，皆感欣慰。（圖／萬和文化基金會提供）
▲萬和美展逐年擴大規模，已頗負盛名，當年發起籌辦核心組員憶及當年由無到茁壯，皆感欣慰。（圖／萬和文化基金會提供）
比賽分為西畫及攝影二大類，西畫類細分為油畫、水彩及版畫三組，各類組優勝第一名獎金參萬元、第二名兩萬元、第三名壹萬元及優選陸千元。入選者頒發入選證書及紀念品乙份。另外，「收藏獎」獎金為伍萬元。

第15屆萬和美展於11月9日至13日徵件，作品規格分別如下：

1、西畫類：油畫：（含壓克力、平面複合媒材）最小不得小於二十號，最大不得超過五十號為原則。（畫框加壓克力、木板）。水彩、版畫：對開以上裝框後不得超過176公分×142公分。（畫框加壓克力、木板）

2、攝影類：裝框前作品長邊以61公分，短邊不得小於30.5公分為準。（畫框加壓克力、木板）。攝影作品，可以單張，亦可組作。

策畫此項美展的台灣膠彩協會創會理事長簡錦清指出，以往規定，只能選擇一類參賽，本屆起改為可以跨類參加，也就是說允許同時參加西畫與攝影，但每類以一件為限。

凡有下列情形之一者，取消獲獎資格，追回獎金獎狀，三年內不得再參加：（1）抄襲他人作品經查屬實。（2）曾於國內外展覽或比賽獲獎之作品。（3）違反本實施辦法任何規定者。

有意參賽者於11月9日至13日，以8×10吋作品照片，寄至「萬和美展籌備會」，住址為台中市萬和路一段56號。「第15屆萬和美展」徵件簡章及報名表，可以向萬和宮索取，或到萬和宮網站http://www.wanhegong.org.tw下載專區查詢

 

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