行政不中立？議員拉布條踢爆現役軍人涉入政治活動

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第八軍團指出，吳士雖未參與妻子選舉宣傳活動或擔任職務，無違反「公務人員行政中立法」及「國防法」相關規定，然引發訾議，單位已予告誡。第八軍團強調，遵守行政中立是國軍一貫立場，嚴禁參與各項與選舉有關活動，後續將加強官兵教育，確遵軍隊國家化立場。
台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺也說明，丈夫正因秉持行政中立原則，並未參與自己的任何競選活動，包含決策的過程，所以先生也不了解以過去的紀念照作為競選看板使用一事。
而該張照片是因為當初結婚時兩人沒錢拍婚紗，因此在高雄新地標落成時，分別身穿護士服與軍服拍攝紀念照。這張照片別具意義，因此後來自己決定作為看板照片使用，但先生並不知情。當軍方接到檢舉時，向先生了解情況，也了解這並非自發行為，因此僅轉告撤下，先生並無違法情事。
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁則表示，台灣基進並沒有給予任何現役軍人職務，也未迫使和干涉個人休假時間的行為，在此嚴正聲明與澄清，沒有違反任何國防法的規定，邱于軒如此大動作的烏龍指控是因為台灣基進揭露了邱于軒只為私利不為公眾利益的不適任言行，擋到邱于軒的家族利益，請邱議員不要看到黑影就開槍，對基層抹黑追殺。
至於步兵訓練指揮部莊姓士官於9月份利用休假期間，參加高雄市某議員候選人造勢活動，嚴重違反「行政中立」規範，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部則指出，經調查屬實，已依規定懲處並調離現職；另莊士於社群平台留言引起爭議，刻由司法單位調查中。