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國泰世華系統連假出包！補償方案出爐　明起連5日給優惠

▲國泰世華系統8日掛點，用戶與商家皆無法正常使用APP、ATM和信用卡，國泰世華銀行今（11）日公布補償方案。（圖／NOWnews資料照）
▲國泰世華系統8日掛點，用戶與商家皆無法正常使用APP、ATM和信用卡，國泰世華銀行今（11）日公布補償方案。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-10-11 18:15:56

國泰世華在國慶連假首日，突發生網銀APP和ATM連線異常，無法使用的狀況，連信用卡也無法正常使用，民眾抱怨到全聯、好市多等地刷卡刷不過，結帳區一度癱瘓，最後被迫使用現金，對此，國泰世華銀今（11）日針對10月8日內湖資訊中心電力維護作業，導致服務中斷事件向客戶、商家提出補償方案。

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▲好市多現場擠滿排隊人潮，不少顧客受到影響。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實》）
▲好市多現場擠滿排隊人潮，不少顧客受到影響。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實》）
國泰世華指出，內湖資訊中心大樓在10月8日上午進行電力維護工程，惟工程進行一段時間後，於上午10時57分起ATM、網銀、網銀App及信用卡等相關服務出現延誤情況。經本行及機電廠商全力搶修後，於下午1時25分陸續恢復相關交易，下午3時25分所有服務均恢復正常運作。本行與施工廠商訂有合約，均依規定進行設備保養及定期維護。事件發生後，本行已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化。就廠商責任之追究，將於原因釐清後依約辦理。

國泰世華銀行會深切檢討，提出積極改善計畫進行自我檢視與要求，並再次向因本次事件造成不便的客戶及社會大眾，致上最深歉意。同時針對受影響客戶、商家提出補償方案，補償方案如下：

2022／10／12到2022／10／16期間（共五日），使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳及跨行台幣提款交易之民眾（無論是否為國泰世華銀行客戶）」，提供六次免收跨行轉帳/提款手續費優惠（採事後返還入帳機制）。

另針對10月8日當天上午10時到下午3時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華Costco聯名卡友，就前開時段內之該筆交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1%提高為3%。

此外，10月8日當天採用本行收單服務的商家，另於10月15日提供本行卡收單手續費減免優惠。

相關詳細措施說明另公告於國泰世華銀行官網。（編輯：林莞茜）

▲原PO日前在ATM領錢發現「少一張鈔票」，當下對著鏡頭點鈔3次，也立刻打給銀行客服，豈料銀行竟因為1理由不認帳。（示意圖／翻攝pixabay）
▲明日起連五日，使用國泰世華銀行ATM國內交易，提供六次免收跨行轉帳/提款手續費優惠。（示意圖／翻攝pixabay）

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