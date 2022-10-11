煉油廠罷工「鬧油荒」！法國政府準備釋出戰略儲備干預
法國為期兩週的煉油廠罷工開始出現影響，根據統計目前法國有多達三分之一的加油站出現油品供應困難，而法國多位部長也在也在今（11）表示政府決定好進行干預結束這場因薪資問題而起的罷工，以及因罷工導致推高的通貨膨脹。
這場由法國總工會（CGT）發起的罷工行動自9月27日開始，主要影響法國能源巨頭道達爾能源公司（TotalEnergies）及美國埃克森美孚（ExxonMobil）的煉油廠雨除由倉庫，美國埃克森美孚超過70%員工參與這場罷工行為，而道達爾能源在國內數個加油站則因此關閉，法國總理柏納為此也召開一場危機會議，以應對罷工帶來的燃料供應問題。
法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）與法國政府發言人維宏（Olivier Veran）指出，法國政府已經隨時準備進行干預，例如下令徵用工作人員，政府也宣布已動用戰略石油儲備增加20%的供應，並出動運油車往加油站補充貨源。
這場罷工已導致法國超過60%的煉油產能暫停運作，並推升柴油價格與增加燃料進口。來自CGT的協調員表示，他們的要求是加薪10%，且追溯期是整個2022年，路透社報導指出，隨著管理階層和工會開始談判，埃克森美孚的罷工似乎指日可待，但道達爾能源公司的情況仍處於僵局，道達爾談判中僅稱若工會同意停止罷工，會把原定11月中旬進行的薪酬談判提前進行。