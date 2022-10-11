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CP鬧解散？AcQUA演高中生飆演技　黃莑茗爆料他是NG王

▲AcQUA源少年集體化身高中考生演戲，左起李秉諭、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲AcQUA源少年集體化身高中考生演戲，左起李秉諭、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、須弘道。（圖／統一咖啡廣場提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-11 18:30:242022-10-11 18:42:24

由《原子少年》脫穎而出的新星團體「AcQUA」（源少年），8月初加盟種子音樂，剛宣布出道就獲邀與飲料品牌合作，拍攝校園生活短劇，為考生們加油打氣，平均年齡17歲的他們，演出高中生毫不違和，只是面對鏡頭難免羞澀，飾演「戲精」考生的隊長黃莑茗坦言，和他對戲的的須弘道（須須）瘋狂NG約10次左右，也體貼地緩頰說「他可能唸英文會比較順」，須須改演學霸果然較為上手，用英文流暢地脫口一串數學算式，展現超強英語實力，讓對戲演員聽了傻眼。

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▲黃莑茗在短劇裡飾演「戲精」考生，與須弘道對戲。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲黃莑茗在短劇裡飾演「戲精」考生，與須弘道對戲。（圖／統一咖啡廣場提供）
AcQUA這次擔任客串嘉賓，與YouTuber團隊「各種同學」共同演繹各形各色的考生，唱跳一流的成員們，難得要展現演技，吸引大批粉絲熱議，成員們相互爆料彼此拍攝時的小祕密。黃莑茗透露本來被安排與創作者靜芳對戲，結果劇本更改後，只能跟成員須弘道對戲，讓他大表無奈，林毓家則在旁吐槽：「須莑CP要解散！」

▲林毓家在戲劇方面上有穩定實力，演短劇一點都不難。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲林毓家（左）在戲劇方面上有穩定實力，演短劇一點都不難。（圖／統一咖啡廣場提供）
在戲劇原有就有發展的林毓家，展現穩定實力，飾演「夜貓」考生很快入戲，他也承認，現實生活中也是晚上不睡覺型，還透露須弘道原本晚上10點半就要入睡，現在凌晨一點睡是「有進步」的表現。李秉諭（貢丸）面對演技堅強的團員，顯得壓力很大，他笑說林毓家在黑版上大大地寫下「李秉諭」3個字，「每NG一次就在旁邊畫一筆，最後還寫了個正字，弄得我很緊張壓力超大」，這番言論惹得大家哄堂大笑！

▲李秉諭在影片中小秀一段舞蹈實力。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲李秉諭在影片中小秀一段舞蹈實力。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲盧佾暘飾演「佛腳」考生，扮演起來唯妙唯肖。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲盧佾暘飾演「佛腳」考生，扮演起來唯妙唯肖。（圖／統一咖啡廣場提供）
個性略為害羞的盧佾暘，則在短劇裡扮演「臨時抱佛腳」的考生，常常向同學求救，展現較浮誇的演技，現在就讀大一的他，表示劇情真的重現高中日常生活，所以扮演起來得心應手。兼顧學業、事業的AcQUA，目前如火如荼籌備10月底推出的全新單曲，要讓粉絲看到這段時間他們努力的成果。

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▲黃莑茗透露原本最想跟創作者靜芳拍戲。（圖／統一咖啡廣場提供）
▲黃莑茗透露原本最想跟創作者靜芳拍戲。（圖／統一咖啡廣場提供）
 

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