台股大跌596點！國安基金喊勿恐慌、續用有限資源護盤
台股今（11）日終場大跌596.25點，跌幅4.35%，國安基金也再次信心喊話，並表示由於連假期間國際股市下跌及俄烏衝突升高等因素影響，台股因半導體及電子類股市值占比逾5成，與美股那斯達克及費半連動高，連假期間那斯達克及費半分別下跌4.8%及9.31%，台股受連動同步下挫，但成交量仍逾2千億元，交易動能仍佳，投資人逢低承接意願仍高，而且台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌，國安基金將持續護盤，妥慎運用有限資源，穩定投資信心及安定股市。
國安基金說明，台股今年9月殖利率5.38%為各主要股市之首，本益比9.68倍，優於多數主要股市，且上市櫃公司獲利營收亮眼，進出口動能雖受國際升息、經濟成長趨緩影響，但與其他國家相較，仍屬穩健。
另外，國安基金提到，9月消費者物價指數（CPI）年增率2.75%，較歐美各國相對平穩，加上逐步開放邊境管制，挹注內需動能，整體而言，台股基本面良好，投資人要有信心，切勿恐慌。
國安基金也強調，，近期因全球通膨升息、能源糧食供需及地緣政治等問題，造成消費動能減弱及庫存增加，抑制經濟復甦力道，各機構預測本年及明年全球經濟趨緩或衰退，全球股匯市波動加大，國安基金將持續護盤，妥慎運用有限資源，穩定投資信心及安定股市。