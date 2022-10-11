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蔣萬安質詢玩日語諧音梗「一袋米扛幾樓」 蘇貞昌沒GET到

▲蔣萬安今前往立法院質詢，玩諧音梗問蘇貞昌是否知道何為「一袋米扛幾樓」？蘇貞昌沒有GET到。（圖／翻攝國會頻道）
▲蔣萬安今前往立法院質詢，玩諧音梗問蘇貞昌是否知道何為「一袋米扛幾樓」？蘇貞昌沒有GET到。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-11 18:36:562022-10-11 18:47:30

台灣物價接連飆漲，國民黨立委蔣萬安今（11）日回到立法院質詢，他拿出消費者物價指數（CPI）數據，直指年輕人現在過得很痛苦，更大玩詩詞「一袋米扛幾樓」，日語譯為「感受痛苦吧」諧音梗，問蘇貞昌是否明白，什麼是一袋米扛幾樓?未料，蘇貞昌則未GET到梗，僅說請指教。

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下午立法院質詢，蔣萬安提到，今年台北文學獎現代詩組首獎詩名為「一袋米扛幾樓」，其中提到計算一袋米要扛幾樓，才能讓世界感受到痛處，他進一步問蘇貞昌，是否知道一袋米扛幾樓是什麼意思？蘇貞昌回，請指教；蔣萬安表示，不知道就要撥空多了解年輕世代次文化，施政才能更貼近青年世代。

蔣萬安解釋，一袋米扛幾樓是日語「感受痛苦吧」的空耳，有沒有感受到台灣年輕人痛苦？蔣萬安進一步拿出今年6月CPI數據顯示，年增率達到3.59%，創下近14年來新高，連續5個月超過3%，另行政院關注17項重要民生物資，9月平均年增5.84%，民眾痛苦指數持續在7%以上，年輕人承受了龐大壓力。

蔣萬安質疑，食物類CPI外食類漲幅達48%，但以總薪資中位數中位數只有12%，薪資成長追不上物價上漲，這是很明顯的現象與客觀數據，年輕人被物價壓的揣不過氣。

談到少子女問題，蔣萬安指出，2016年有20萬左右新生兒，卻一路持續下探到18、19萬，直到去年僅剩15萬，創下歷史新低，今年恐怕連保15萬都無法，根據國發會數據推估，今年新生兒可能只有13萬，即便高推估也只有14萬，又要再創歷史新低。他也直言，政府頻說少子女化是國安危機，也投入很多預算、政策在上面，但仍出現生育率屢創新低，這表示政府作為不足，且未達預期成效、思維跟不上人民需求。

蔣萬安追問，是否有辦法維持每年新生兒人數為15至16萬，慢慢上升改善少子女化？蘇貞昌回應，確實因為少子女化，使超高齡化社會快速來臨，但35到44歲還是有高比例願生小孩，雖受限社會、生理因素困難，所以政府打破慣例，對不孕症補助有所成效。蘇貞昌強調，從2020年僅19件到現在有4700個寶寶，估年底會超過1萬個，還有政府提陪產期間薪資提高8成等，都是不斷努力與大量金額來撐。

不過，蔣萬安仍質疑，依據目前客觀事實呈現，青少年人數依舊是持續下探創歷史新低，何時能期待止跌回升?國發會主委龔明鑫則回應，「今年是虎年」，還有前兩年因疫情關係，預估認為今年會比較少。聞此蔣萬安反問，難道年年都虎年嗎？但這從16年開始，就一直逐年下滑。

龔明鑫強調，盼至少能撐住在15萬大關，另外人力補充方面，除了生養環境調適外，也會開放大量引進外來人口，看能否補足。龔明鑫說，若以一年進來5萬人計算，希望未來8年能引進40萬外來人口，目前跨部會已在討論，包括開放外國專業人才，現已通過人才專法，此外，僑外生也會擴大範圍，目前學位生一年畢業人數約1萬多人，會有5、6成留下來。

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