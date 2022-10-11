台股暴跌近600點！金管會擴大兩措施 提高做空成本
金管會10月起提高放空成本，還是檔不住國際利空影響，台股今 (11) 日再暴跌596.25點，跌幅4.35%，也讓金管會今（11）日進一步宣布，除調降每日盤中借券賣出委託數量，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由100%調整為120%，並自明日起實施，但還是沒有祭出「平盤下不得放空」這項限空令，維持證券交易市場秩序及穩定。
金管會表示，近期受烏俄戰爭加劇、通膨疑慮及金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市大幅波動，連動我國證券市場震盪，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，因此，宣布自10月12日起再採行兩大措施。
首先，明起調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的20%調降為10%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。
此外，上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由100%調整為120%。金管會也強調，將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將適時審慎評估及進行應變。