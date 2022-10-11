小禎被Ella媽質疑「不是人妖吧」 邀閨密們原地重現
小禎（胡盈禎）擁有高挑的名模身材，日前和閨密佩甄、關穎、王思佳們一同聚餐，不過開心合照之餘，卻遭一名網友質疑：「小禎應該不是人妖吧？」雖未帶惡意，不過該名網友就被起底是Ella（陳嘉樺）的媽媽，而小禎今（11）日出席胡瓜乾女兒Samira香蜜拉與鑽石商「Alex」吳國彰的婚禮，擔任伴娘的她，被問到此事時，態度也相當大方，稱讚人妖很漂亮。
小禎坦言原本不想把事情鬧大，「我發現不對勁時，就是有個人突然一直標註媒體。」強調Ella早就有道歉，「就是長輩！這件事其實根本沒什麼，後來才發現好多人在抨擊她，但真的不需要這樣。」還笑說等等原班人馬都會到場，可以直接原地重現當時的照片，最後也大讚人妖很漂亮。
香蜜拉從小就把胡瓜視為偶像，追星追到台灣的她，如願當上胡瓜的乾女兒之外，現在成為了自己的證婚人，「之前他就先跟我婚顧親自開會，我說要不要電話就好，他說不行一定要親自了解流程，因為我的婚禮延了3次，每延一次，他就訂做一套新禮服，比新郎還要多套。」透露這次婚禮花了將近500萬，婚禮中最重要的鑽戒，則是Alex3年前，在美國求婚的3.5克拉鑽戒，市價約700萬。
除了小禎之外，香蜜拉也找楊謹華當伴娘，「她是我女兒的乾媽，小禎也是因為瓜哥是我乾爹，從她生小孩到我生小孩都陪著我，所以請她當伴娘。楊謹華入圍金鐘獎時，我剛好生病，她把得獎的願望許給我，希望我可以平安健康。」