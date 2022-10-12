iPhone 14 Plus適合誰？衝著這兩點　Tim哥：6種人可以買

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iPhone 14 Plus已經開賣，在發表會之前就因為iPhone 14 Plus是用來取代小螢幕的mini，發表會時就引起不少關注，有著大螢幕、大電量和輕量化的優勢，成謂不少人的換機首選，科技達人Tim哥也在第一時間開箱分享iPhone 14 Plus最適合的族群有哪些，他認為適合第一時間考慮換機的6種族群包括：
- 長輩：Tim哥認為因多數長輩喜歡大螢幕手機，但對於手機的性能不需要到頂規，在此基礎下，6.7吋的iPhone 14 Plus售價31900元起跳價，對比同樣螢幕大小的iPhone 14 Pro Max的起跳價為38900元，如果單單用大螢幕的需求來看，兩台價差有7千元。
- 愛追劇：不追求高效能，以追劇爽度高為優先，6.7吋的iPhone 14 Plus很能夠滿足追劇的需求，相較於6.1吋的應募，6.7爽度再往上一階。
- 喜歡單手操作：iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max同樣都是6.7吋螢幕，機身尺寸也差異不大，但兩款手機的重量卻差很大，iPhone 14 Plus為203克，iPhone 14 Pro Max卻要240克，如果習慣單手握持的人，又想要大螢幕，iPhone 14 Plus的輕量化會是首選。
- 通勤族：通勤族每天花費在通勤上至少一小時， 搭車要有高續航，大螢幕可以追劇、玩社群都很適合
- 音樂控：熱衷於音樂的族群，iPhone 14 Plus充飽電，可以連續播放音樂可長達100小時。
- 不愛充電：擁有最強續航力之稱的iPhone 14 Plus，官方數字，播放影片可以有26小時，比iPhone 14多了6小時，且35分鐘可以衝50％。
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