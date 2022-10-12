2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone 14 Plus適合誰？衝著這兩點　Tim哥：6種人可以買

▲iPhone 14 Plus已經開賣，科技達人Tim哥分享該款手機最適合的6大族群。 （圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14 Plus已經開賣，科技達人Tim哥分享該款手機最適合的6大族群。 （圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-12 06:14:11

美國蘋果公司(Apple Inc.)上周五開賣iPhone 14 Plus，為全新的產品線，雖依舊採用A15處理晶片，但iPhone 14 Plus除了螢幕變大之外，還有擁有最長的續航力，更強的低光源拍照能力，當然車禍偵測、影片「動作」模式以及自拍前鏡頭支援自動對焦等功能都一應俱全，科技達人Tim哥在實際使用後，建議長輩、愛追劇、喜歡單手操作、通勤族、音樂空及不愛充電這6種人最適合入手iPhone 14 Plus。

我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 14 Plus已經開賣，在發表會之前就因為iPhone 14 Plus是用來取代小螢幕的mini，發表會時就引起不少關注，有著大螢幕、大電量和輕量化的優勢，成謂不少人的換機首選，科技達人Tim哥也在第一時間開箱分享iPhone 14 Plus最適合的族群有哪些，他認為適合第一時間考慮換機的6種族群包括：

  1. 長輩：Tim哥認為因多數長輩喜歡大螢幕手機，但對於手機的性能不需要到頂規，在此基礎下，6.7吋的iPhone 14 Plus售價31900元起跳價，對比同樣螢幕大小的iPhone 14 Pro Max的起跳價為38900元，如果單單用大螢幕的需求來看，兩台價差有7千元。
  2. 愛追劇：不追求高效能，以追劇爽度高為優先，6.7吋的iPhone 14 Plus很能夠滿足追劇的需求，相較於6.1吋的應募，6.7爽度再往上一階。
  3. 喜歡單手操作：iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max同樣都是6.7吋螢幕，機身尺寸也差異不大，但兩款手機的重量卻差很大，iPhone 14 Plus為203克，iPhone 14 Pro Max卻要240克，如果習慣單手握持的人，又想要大螢幕，iPhone 14 Plus的輕量化會是首選。
  4. 通勤族：通勤族每天花費在通勤上至少一小時， 搭車要有高續航，大螢幕可以追劇、玩社群都很適合
  5. 音樂控：熱衷於音樂的族群，iPhone 14 Plus充飽電，可以連續播放音樂可長達100小時。
  6. 不愛充電：擁有最強續航力之稱的iPhone 14 Plus，官方數字，播放影片可以有26小時，比iPhone 14多了6小時，且35分鐘可以衝50％。

▲iPhone 14 Plus （圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14 Plus有6.7吋的大螢幕，但重量僅為203克，是不喜歡輕量用戶的首選。 （圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone 14 Plus （圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 14 Plus為6.7吋螢幕(圖左)，對比iPhone 14的6.1吋(圖右)，除了螢幕升級，電量也更進化（圖／記者周淑萍攝）

預購iPhone 14領券折千加碼抽iPad 9


3大電信「出國漫遊費」總整理　日本吃到飽最低1天79.8元

foodpanda生鮮外送10月每週三打7折　連3天最高折333元

Google Pixel 7預購送5千　這功能網友點頭了：有點猛！

買前必看！三星摺疊機Flip4「上手一週」體驗：優缺全露

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀