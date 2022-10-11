男籃／來台前一刻被阻擋　烏克蘭男籃台灣交流賽又告吹

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行政院長蘇貞昌回應，自烏俄戰爭以來，我們對烏克蘭國民勇敢抗敵表示敬意，未來若有跟台灣交流的機會，絕對是敞開雙手非常歡迎。
烏克蘭國家隊原本5月底就有機會來台交流，但因為卡在台灣疫情升溫，加上國內防疫政策而無法成行，之後網紅「約戰哥」林家暉和立法委員莊瑞雄和莊競程仍積極協調，本來計畫在跨聯盟交流賽與PLG、T1聯盟各一支球隊和中華隊，進行三場交流賽，無奈最後仍無法成行。
立法委員莊瑞雄坦言，「在半年多的籌畫過程中遭遇非常多現實面包括疫情、經費、場地等挑戰，我們也不斷的向各單位協調爭取，就是期望讓台灣籃球員有機會和世界強隊技術交流，也能夠提供烏克蘭更多不同層面的協助與人道關懷。」
隊經理安德里則表示，「只要等戰事趨緩，一定還會再組軍來台，這段時間很感謝籃協、高雄鋼鐵人和台灣友人的幫忙。」
莊瑞雄說，雖烏國暫時無法來台獻技，但這半年來的努力也讓烏克蘭人看見了台灣對於烏克蘭的力挺，更增加雙方國民的外交情誼。期待在後疫情時代，政府能夠持續積極發展運動外交，除讓大家看見政府發展運動產業的決心，也讓運動不再只是運動，還能夠連帶帶動台灣外交、觀光經濟，讓台灣成為更強韌的韌性國家。