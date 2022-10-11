李妍憬又遇感情糾紛！存摺印章全給了 怒轟：當我包養你
36歲女星李妍憬（李妍瑾），近年來努力經營直播生意，成功累積不少顧客，但感情之路卻是十分坎坷。近日，李妍憬似乎又遇到感情糾紛，而且還牽扯到金錢，讓她氣到在臉書發文怒嗆，「遇人不淑，就當我包養你！」
李妍憬今（11）日在臉書PO文，「遇到這種事情，我也只能面對，他X的大家都知道我是重情重義的女人，既然遇到了，遇人不淑，就當我包養你…」接著列出對方的行徑，「別在那邊說送了我什麼，我生日你帶我去挑裸鑽，當時我看到一顆售價要一百多萬，你馬上叫人收起來，你錢被前妻掏空的時候，是我李妍瑾說我的男人不用去跟別人借錢，直接把存款簿印章拿給你。」
李妍憬痛罵，「以為出來混的人都很有義氣，這麼知名的幫派怎麼會有這樣欺負女人感情金錢的人。所以啊，電視劇演的都是真的，萬萬沒想到啊～！而且這樣你還有臉混，刷新三觀。」
最後李妍憬坦言，目前只想單純過生活，同時也對自己喊話「李妍瑾你也不是第一次遇到這種事了，所以抬起頭往前走好好幫消費者找好商品，帶給大家歡笑。」粉絲看完後相當不捨，紛紛安慰，「男人喔！講得話聽聽當放屁就好，有種的就不要拿女人錢」、「妳值得疼妳珍惜妳的！一切會更好的」、「我覺得你比他還像大哥！」（編輯：詹鎰睿）