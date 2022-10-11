公器私用？新北捷運官網「狂酸林佳龍」 網見一整排傻眼
九合一大選將近，新北市選情相當受到注目，國民黨參選人、現任市長侯友宜力拼連任，而民進黨參選人、前任交通部長林佳龍來勢洶洶，針對交通政見希望帶給新北市民別於以往的新方向。
不過，卻有網友發現，身為政府部門的新北市政府捷運工程局，卻在「官網」上直接抨擊林佳龍的政見，令人質疑捷運局是否有落實「為民服務」的準則，亦或是沒有行政中立？而消息一出，許多網友也到官網查看，看見新聞稿標題竟是「林佳龍的溪北捷運主張是一個抄襲沒有規劃圖 不切實際亂開芭樂票的路線」，其他還有好幾條新聞稿也類似，紛紛直呼超傻眼。
實際點開新北市政府捷運工程局官網，翻閱市政新聞欄位，從今年7月底開始，就可以發現首頁的20則新聞中，就有高達8則皆與林佳龍相關，內容包含「林佳龍的溪北捷運主張是一個抄襲沒有規劃圖 不切實際亂開芭樂票路線」、「林佳龍參選人打臉林佳龍部長」、「弄錯補助經費又搞錯機關 林佳龍團隊真的在選新北嗎」、「不認真的前部長信口提出債留子孫的選舉空頭支票」等標題。
其內容多為針對林佳龍政見的反駁、與新北市捷運規劃外，現任捷運局長李政安也多次抨擊，批林佳龍提出的政見毫無專業，認為對方是喊口號蓋捷運，希望林佳龍不要亂開支票、債留子孫等；令網友質疑，隸屬政府機關的公告、資源等，明顯淪為選舉武器，也懷疑新北市政府捷運工程局究竟是服務民眾，還是服務候選人。（編輯：孫唯容）