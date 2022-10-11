▲ LEXUS 連續第四年贊助臺北時裝週 x VOGUE Fashion’s Night Out

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由金曲、金馬獎幕後團隊總監陳鎮川親自操刀，以【臺北由你 時尚無界】為概念打造耳目一新的沉浸式大秀，展現六組臺灣設計師品牌，星光熠熠的走秀陣容包括體壇好手郭泓志、Gemma吳映潔、孫盛希、HUSH、小樂吳思賢及Karencici。Lexus也於紅毯帶來各式潮流車款亮相，包含全新RX、IS、LC、LC CONVERTIBLE等時尚展車，此次全新大改款RX以極具魅力的深蘊藍車色亮相，以新世代設計語彙、科技感十足且大器的外觀造型和群星相互輝映，時尚加乘。除了展車外，Lexus也安排LS、LM等奢華星光座駕接送出席的潮星超模，激盪出造車工藝與時尚跨界的精彩火花。
Lexus風格展車 x 設計師快閃店時尚展物 獨特美學反響熱烈
為響應《2022臺北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》活動，於遠百信義A13戶外廣場首度展出的全新RX，9/26(一)-10/11(二)展車期間現場人潮洶湧，眾多民眾特別前往，車款風采大獲好評！除了展車外，為邀請全民一同感受《2022臺北時裝週》的時尚魅力，Lexus也特別於遠百信義A13的臺北時裝週「設計師快閃店」中獨家展設全球僅能在東京、杜拜、紐約Lexus品牌概念店 - Intersect by Lexus才能欣賞到的Crafted For Lexus精品供民眾鑑賞，獨特且時尚的美學設計深受大眾喜愛，10/30(日)前歡迎前來觀賞。
Lexus連續四年贊助《2022臺北時裝週x VOGUE Fashion's Night Out》，一連串精彩活動不間斷，包含設計師時尚快閃店、信義香堤時尚大道等，邀請所有民眾10月底前把握時間親身蒞臨體驗，耳目一新的時尚體驗，為臺灣時尚界創造年度話題！
《2022臺北時裝週》活動一覽表
《設計師時尚快閃店》
日期：9/23（五）- 10/30（日）地點：遠百信義A13 2F理髮廳美術館
《信義香堤時尚大道》
日期：9/23（五）- 10/16（日）地點：信義香堤廣場＆香堤大道
《時尚街拍》
線上社群串聯：9/27（二）- 10/30（日）
《國際時尚論壇》需憑邀請函入場
日期：10/12（三）13:00-17:30 地點：松菸誠品展演廳B1
直播平臺：臺北市文化局-設計臺北 Design For Taipei粉絲團、VOGUE Taiwan YouTube頻道線上直播