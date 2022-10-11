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獨／台灣精釀出頭！賴清德嚐「啤酒頭」　特愛冬瓜茶啤酒

▲賴清的品嚐台灣品牌「啤酒頭釀造」的精釀啤酒，對於以冬瓜茶糖釀造的「小滿」酒款最為喜歡。（圖／翻攝畫面）
▲賴清的品嚐台灣品牌「啤酒頭釀造」的精釀啤酒，對於以冬瓜茶糖釀造的「小滿」酒款最為喜歡。（圖／翻攝畫面）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-11 21:01:51

台灣精釀啤酒產業近年蓬勃發展，包含臺虎精釀、酉鬼啤酒、掌門精釀、啤酒頭釀造、吉姆老爹等酒廠都受到關注；其中，2015年創立的「啤酒頭釀造」現身今年的國慶酒會，成為「啤酒擔當」。據透露，副總統賴清德昨日見到啤酒頭攤位，當場如數家珍，向外賓介紹該品牌，也表示品飲過許多啤酒頭酒款，其中，賴清德對著名的「24節氣」酒款中的「小滿」冬瓜茶啤酒最為喜歡。

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▲賴清德致贈AIT處長孫曉雅等人台灣精釀啤酒禮盒，傳遞台灣精釀啤酒文化。（圖／翻攝畫面）
▲賴清德致贈AIT處長孫曉雅等人台灣精釀啤酒禮盒，傳遞台灣精釀啤酒文化。（圖／翻攝畫面）
知情人士透露，賴清德去年11月邀請美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等5國駐台使節一同前往「至善釣蝦場」釣蝦，也一同享用釣蝦場的臺式熱炒。賴清德與辦公室同仁苦思要送甚麼「台灣味」的伴手禮，最終眾人接觸到「啤酒頭精釀」，並且發現品牌有禮盒販售，因此不做他想，決定以此贈予外賓。

該人士表示，除了贈送外賓以外，包含賴清德在內的辦公室同仁，都對啤酒頭的品牌故事印象深刻，也都品嘗啤酒頭的啤酒。賴清德本人品飲過許多酒款，覺得很好喝順口，其中，對以冬瓜茶糖釀造的「小滿」最為印象深刻。

相關人士指出，賴清德相當喜歡「小滿」，更覺得這樣的酒款與禮盒可以向外賓展現在地台灣味，辦公室後續有接見訪賓需求時，也曾作為贈禮。

該人士指出，賴清德關心台灣產業發展，也非常樂見台灣的年輕人樂意瞭解土地的價值，並且用在地的食材去釀酒，發展台灣的精釀產業。

據了解，賴清德品飲的「小滿」，係以比利時淺色愛爾啤酒（Belgian Pale Ale）為底，將其中比利時糖以冬瓜茶糖來替代；冬瓜茶是台灣百年特有飲品，過去，台灣人將冬瓜加入糖熬煮出冬瓜芳香，鎮熱消暑。啤酒頭表示，兒時記憶中的夏日冬瓜茶，如今是經歷洗鍊的成年「小滿」，苦樂中帶甘甜，該款啤酒酒精濃度4.5%、IBU（國際苦度單位）為19。

啤酒頭釀造於2015年春天創業，3位創辦人常熬夜釀酒，並決定把在外國盛行的「季節適飲」觀念帶進台灣，以國人較熟悉的24節氣時間軸為概念，推出春、夏、秋、冬不同酒精濃度、風味的啤酒，「讓每個時間都可以喝啤酒變得合理化」。

儘管精釀啤酒本身源自西方，但啤酒頭陸續推出的24款節氣啤酒，每一款都盡可能添加一項台灣生產原料，作品6年來陸續在奧運賽等級啤酒賽事中取得佳績，也深受國內外酒客喜愛。

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