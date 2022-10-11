漢神巨蛋斥資15億增精品版圖 改裝助攻週年慶業績拼28億
高雄漢神巨蛋於今年度迎來開幕以來最大改裝，將國際精品陣容全面升級，首創精品女鞋專區、精品品牌升級旗艦店型等，打造與世界潮流同步接軌的購物商場，今(11)日舉辦GRAND OPENING PARTY，漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介正式宣告12日盛大開幕，同時，週年慶也將於10月13日至11月8日正式開跑，改裝後可望帶動業績提升，為期27天的週年慶業績上看28億。
漢神巨蛋此次營業面積近5,500坪的大型改裝，與品牌共同投資15億，從一樓至四樓及貴賓廳呈現嶄新風貌。將國際精品陣容全面升級，含括全新旗艦店型的LOUIS VUITTON、GUCCI、BOTTEGA VENETA等，更領先全台首創精品女鞋專區，匯聚JIMMY CHOO、MINOSHIN、RENE CAOVILLA等夢幻美鞋品牌，打造從頭到腳的精緻美感。
此外，也引進眾多獨家頂級美妝香氛品牌，包含高雄消費者期盼已久的TOM FORD、以及全球坪數最大的Hermès Parfum & Beaute store等共49櫃眾多品牌，使漢神巨蛋成為全台最齊全的美妝天地，共創話題與時尚熱潮。
各樓層也有驚喜，位於四樓的日系快時尚品牌UNIQLO全新改裝升級，增加80坪購物空間，成為高雄最大的百貨賣場。同時推出全高雄獨家販售UNIQLO and JWANDERSON 2022秋冬聯名全系列，以及獨家推出的4款壽山動物園開幕紀念T恤。另外，四樓還獨家引進ROBINMAY包包，vacanza假期飾品，並首創開設南部百貨第一家「耳夾專賣所」，以全新店裝提供全方位完善的服務內容。
漢神巨蛋店長冨永展矢表示，「漢神巨蛋配合此次改裝週年慶期間將祭出品牌獨家優惠、滿千送百消費回饋和限量哆啦A夢卡友來店禮等豐富的活動內容，力拚週年慶買氣，全力達成業績。」