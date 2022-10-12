繼光香香雞搞怪賣炸鴨舌 bb.q CHICKEN抽「免費吃1年」
繼光香香雞改賣鴨？適逢萬聖節，繼光香香雞聯名台中最夯外帶烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節限定「暗黑系雞同鴨講」新品，首度開吃「酥炸鴨舌」，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，10/13(四)開賣；繼光香香雞台中中山旗艦店還應景打造成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，搞怪登場。bb.q CHICKEN響應環保推出個人專屬炸雞夾，只要拍下夾炸雞照片還有機會抽獎「免費吃1年」，而且消費時拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」，爽吃到12月中喔。
繼光香香雞首度賣鴨肉了！萬聖節找來以文青風包裝打造、堪稱「台中最夯的外帶烤鴨」的新台式烤鴨「小鴨片」一起聯名，共同研發以多種香料、先滷後炸的酥脆涮嘴新品「酥炸鴨舌」，還搭配以甜麵醬及辣椒特調的獨家爆炒辣醬，兩種口味全新開吃。更推出萬聖節限定的「暗黑系雞同鴨講」組合，在全新萬聖節限定提盒裡放入「酥炸鴨舌」，搭配經典大份香香炸雞、與暗黑獨家墨魚甜不辣（海苔），還可以加購爆炒辣醬，增添嗆辣口感以及紅通通的搞怪血色。
繼光香香雞xTplus茶加聯名店的台中中山旗艦店，呼應萬聖節一起搞怪變身成佈滿南瓜、咕咕鬼的超可愛萬聖樂園，更推出限定「香香雞萬聖節派對餐」，除了聯名新品「雞同鴨講組合餐」，還搭配萬聖節限定回歸「南瓜派對朵朵」。在格雷紅茶調製的厚奶茶基底裡，加入南瓜泥、Q彈有咬勁的珍珠，再覆蓋香醇的芝士朵朵打造的「南瓜派對朵朵」，喝起來香濃滑順而且口感豐富。10/13(四)～11/30(三)到店購買「南瓜派對朵朵」或「香香雞萬聖派對餐」，都能免費獲得「Tplus茶加萬聖節限定吸管套」；10/13(四)～10/30(日)至全台門市，使用香繼光會員單筆儲值滿1,000元即送「香香炸雞中份」，等於現賺85元。
另外，bb.q CHICKEN響應環保，推出個人專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」環保組，現在內用或外帶炸雞只要129元優惠價即可加價購（原價159元）。10/13～12/15拍下夾炸雞照片，私訊到bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽獎「一年份bb.q炸雞免費吃」（共3名），12個月、每月一份，包括去骨蜂蜜蒜味炸雞／去骨韓式甘醬炸雞／去骨起司炸雞／去骨辣味燒肉炸雞，共4種口味可任選1款；而且10/13～12/15到店消費拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。