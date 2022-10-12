珍煮丹新品「豆花芋昔」買1送1　二口旅茶加1元多1杯奶霜

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秋冬季開喝芋頭手搖飲啦，珍煮丹雖然以黑糖珍珠鮮奶聞名，但將傳統芋圓特製成獨家芋芋系列，結合芋泥、黑糖、鮮 奶、冬瓜茶變化出六款不同風格調飲，也大受歡迎！尤其以小農鮮奶為基底、加入鬆綿芋泥及雙色小芋圓的「十份芋芋鮮奶」，熱賣到從期間限定直接變成常態供應品項，足見芋頭飲品有多受歡迎。
珍煮丹全新「豆花芋昔」，將特製手作豆花搭配手搖飲少見的奶昔，再加上招牌香濃綿密芋泥，打造成用喝的爆料甜品系手搖飲，想必又要引發芋頭控暴動啦。珍煮丹還連續49天推出雙重優惠，10/12～10/25以Uber Eats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙 Q 奶茶」，可享大杯「買1送1」；10/13～11/30至門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，則可享「任選2杯折30元」，好康不手軟（漢神巨蛋店不在活動此限，活動售完為止）。
以「說茶旅人」為形象的二口旅茶，順應旅遊解封、展開環遊世界計畫，將道地英國甜點奶油蘋果肉桂派也變成手搖飲來喝，「蘋香肉桂奶奶」以錫絨紅茶為基底，搭配奧地利蘋果汁與斯里蘭卡肉桂粉打造蘋果肉桂香氣，再加入冬瓜凍增添口感，並在諾曼第鮮奶油奶霜上添加「Lotus比利時蓮花脆餅」，風味醇厚、口感口感多元；同系列還有清爽的「蘋香肉桂凍飲」可選。歡慶上市，10/14～10/31買蘋香系列新品，加1元多1件招牌錫絨紅茶奶霜（原價60元，每日限量 50組）。