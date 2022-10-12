2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

珍煮丹新品「豆花芋昔」買1送1　二口旅茶加1元多1杯奶霜

▲珍煮丹慶祝爆料新品「豆花芋昔」上市，Uber Eats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙 Q 奶茶」可享大杯「買1送1」；10/13～11/30至門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，可享「任選2杯折30元」。（圖／業者提供）
▲珍煮丹慶祝爆料新品「豆花芋昔」上市，Uber Eats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙 Q 奶茶」可享大杯「買1送1」；10/13～11/30至門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，可享「任選2杯折30元」。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-12 07:15:00

珍煮丹推出重磅爆料新品，將特製手作豆花搭配奶昔，再加上招牌香濃綿密芋泥，打造成用喝的甜品系手搖飲「豆花芋昔」，連續49天推出雙重優惠，10/12～10/25以Uber Eats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙 Q 奶茶」，享大杯「買1送1」；10/13～11/30至門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，可享「任選2杯折30元」。二口旅茶則把

我是廣告 請繼續往下閱讀
英倫甜點奶油蘋果肉桂派，加入Lotus比利時蓮花脆餅、變成喝的「蘋香肉桂奶奶」新品，而且10/14～10/31買新品，加1元多1杯招牌錫絨紅茶奶霜。

秋冬季開喝芋頭手搖飲啦，珍煮丹雖然以黑糖珍珠鮮奶聞名，但將傳統芋圓特製成獨家芋芋系列，結合芋泥、黑糖、鮮 奶、冬瓜茶變化出六款不同風格調飲，也大受歡迎！尤其以小農鮮奶為基底、加入鬆綿芋泥及雙色小芋圓的「十份芋芋鮮奶」，熱賣到從期間限定直接變成常態供應品項，足見芋頭飲品有多受歡迎。

珍煮丹全新「豆花芋昔」，將特製手作豆花搭配手搖飲少見的奶昔，再加上招牌香濃綿密芋泥，打造成用喝的爆料甜品系手搖飲，想必又要引發芋頭控暴動啦。珍煮丹還連續49天推出雙重優惠，10/12～10/25以Uber Eats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙 Q 奶茶」，可享大杯「買1送1」；10/13～11/30至門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，則可享「任選2杯折30元」，好康不手軟（漢神巨蛋店不在活動此限，活動售完為止）。

以「說茶旅人」為形象的二口旅茶，順應旅遊解封、展開環遊世界計畫，將道地英國甜點奶油蘋果肉桂派也變成手搖飲來喝，「蘋香肉桂奶奶」以錫絨紅茶為基底，搭配奧地利蘋果汁與斯里蘭卡肉桂粉打造蘋果肉桂香氣，再加入冬瓜凍增添口感，並在諾曼第鮮奶油奶霜上添加「Lotus比利時蓮花脆餅」，風味醇厚、口感口感多元；同系列還有清爽的「蘋香肉桂凍飲」可選。歡慶上市，10/14～10/31買蘋香系列新品，加1元多1件招牌錫絨紅茶奶霜（原價60元，每日限量 50組）。

▲豆花芋昔，一般門市(M)70元，百貨門市(M)75元。（圖／珍煮丹提供）
▲豆花芋昔，一般門市(M)70元，百貨門市(M)75元。（圖／珍煮丹提供）
▲UberEats「芋圓冬瓜拿鐵」買一送一。（圖／珍煮丹提供）
▲Uber Eats「芋圓冬瓜拿鐵」買一送一。（圖／珍煮丹提供）
▲UberEats「芋珍雙Q奶茶」買一送一。（圖／珍煮丹提供）
▲Uber Eats「芋珍雙Q奶茶」買一送一。（圖／珍煮丹提供）
▲二口旅茶新品「蘋香肉桂奶奶」，諾曼第鮮奶油奶霜上竟然放有Lotus 比利時蓮花脆餅。（圖／二口旅茶提供）
▲二口旅茶新品「蘋香肉桂奶奶」，諾曼第鮮奶油奶霜上竟然放有Lotus 比利時蓮花脆餅。（圖／二口旅茶提供）
▲二口旅茶把道地英式甜點「奶油蘋果肉桂派」變成喝的手搖飲，左起：蘋香肉桂凍飲、蘋香肉桂奶奶。（圖／二口旅茶提供）
▲二口旅茶把道地英式甜點「奶油蘋果肉桂派」變成喝的手搖飲，左起：蘋香肉桂凍飲、蘋香肉桂奶奶。（圖／二口旅茶提供）

達美樂外帶大披薩199元！「買1送3」買大送大再送烤雞腿

屯京拉麵限2天買1送1！吃不完還能外帶　一風堂也買1送1

肉老大火鍋推「加10元多一鍋」套餐！板橋人快衝爽吃3天

LINE免費貼圖10組放送！白爛「好人信」搞笑：請支援收驚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀