吳夢夢狂被私訊「開價約戰」！她反問1條件 男粉閉嘴了
「台灣第一AV女優」吳夢夢，除了擔任AV監製以外，也經營自家YouTube頻道《思春社》來和大家探討性事，而在昨（10）日的新影片，吳夢夢就坦言，因為職業的關係，就很常收到網友的私訊騷擾，甚至還有人想要和她約會，但她卻回一句話，就讓對方瞬間閉嘴。
吳夢夢坦言，因為AV職業的關係，難免大家都會對她有幻想空間，而最常收到的私訊就是「約嗎？」讓她有些無奈，另外，像是網友們傳身體器官的照片，或是想要約會、床戰等等的訊息，她都有遇到過。
不過，吳夢夢表示，如果對方是以「分享經驗」為目的，「像是我今天吃了什麼，或是看了什麼電影，或是稱讚我的狗很可愛」，她才會想要繼續聊下去。另外，她也有碰過粉絲，很認真的和她談作品感想，「那種我就會回，欸那我就知道有什麼地方可以改進，然後我們下次再改。」
吳夢夢也呼籲網友，「不要把對方當成一個遙不可及的人，你就把對方當成朋友，你對朋友講什麼話，你就跟我講什麼話，我才會比較可能回應你。」有趣的是，吳夢夢也分享，一位粉絲誠懇的私訊，「要什麼條件跟你約會？一次也好！」她則反問對方願不願意來拍片，「你可以接受被進入嗎？」結果對方就再也不回了。（編輯：詹鎰睿）