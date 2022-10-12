巷仔內／逆風下張忠謀提矽盾　台積電仍是兵家必爭之地

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而最新消息，台積電創辦人張忠謀接受外媒訪問時強調，「如果（台海）發生戰爭，它會被摧毀，一切都將毀滅」，指出若發生戰爭，不僅台積電會被摧毀，人類的生活福祉也將被毀滅，而這樣的看法與台積電董事長劉德音如出一轍。
劉德音曾說台積電倚重的是世界各地的供應鏈，若受武力威脅，生產將停擺，中國獲取高階晶片也會受到影響，並說「如果地緣政治緊張，或許該擔心的不只是晶片的供應，而是世界秩序遭到破壞」，強調台積電無法供貨，高階電子產品、甚至使用高階晶片的國安也會受到威脅，世界將失序，「戰爭下沒有人是贏家，所有人都是輸家」。
彭博報導，根據美國國家安全委員會估計，中國入侵台灣和台積電的損失可能會對全球經濟造成超過1兆美元的破壞，約為整個半導體行業全球年銷售額的兩倍。也因此台積電的一舉一動都成為焦點，早在2019年，台積電創辦人張忠謀退休後，就曾說世界局勢已不再是安寧的世界，台積電將成為地緣策略者的必爭之地，之後張忠謀出席公開活動，面對媒體詢問，也只見他老神在在回應：「台積電的地位只會越來越重要！」
事實上，台積電的實力在於領先的技術，不僅蘋果、特斯拉和大眾汽車都需要台積電的晶片，就連美國軍方也不例外。也因此，回顧2020年全球車用晶片大缺貨震撼市場，德國媒體曾報導德國經濟部長阿爾特邁爾之前致函台灣政府，希望協調台積電供應車用晶片，不只德國，美國、日本政府也都希望台灣政府能協助增加產能，來解決嚴重短缺的車用晶片荒。
部分國家政府動起來，產業界當然更要抓緊關係搶產能，2021年底12月15日，英特爾（Intel）執行長基辛格就親自飛來台灣，據了解就是希望能和台積電喬產能，而近期也傳出超微執行長蘇姿丰將來台拜會台積電與相關供應鏈，同樣顯示台積電與台灣半導體產業重要性不容忽視。
然後面對詭譎的地緣政治與國際經濟大環境，半導體產業的反轉也讓市場有些雜音。由於半導體庫存調整可能要到明年第一季，使得近來半導體產業與台積電都面臨逆風，股價也不斷下修，同時中美貿易戰後，疫情加速局勢轉變，為了減少風險，供應鏈在地化成為「關鍵字」，而台積電海外設廠各國搶破頭成了另一個「戰場」，目前除了中國大陸、日本與美國，如今市場也關注德國與義大利是否會受到台積電青睞。
張忠謀似乎有所預見，他曾說不管未來局勢如何變化，台積人會堅守誠信、繼續發揮技術領先、製造優越等三大優勢來因應。劉德音也說，地緣政治有實有虛，若是應付各國政府，只會越弄越複雜，要不要設廠端看客戶的需求，似乎都在附和誠信正直是應對地緣政治最好的方法。
堅守誠信或許是台積電獲得客戶信任最好的方法，但技術領先、台積電在先進製程上的表現堪稱霸主，這才是台積電的主要競爭力。業內人士表示，台積電3奈米製程應該可望拿下98%全球高市占率，凸顯台積電在先進製程上，扮演全球核心關鍵角色。
也難怪當全球通膨壓力下、原物料成本上升，台積電傳出調漲晶圓代工消息時，就有人說雖然目前半導體還在庫存調整，但「這不是接不接受調漲的問題而已，問題是，如果不接受，那什麼時候才能排到產能？當景氣好轉再思考產能需求時，可能已經來不及了」。
台積電總裁魏哲家先前曾指出，雖然手機、PC、消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，且預期相關調整至少延續至2023年上半年，但車用、資料中心、高速運算等應用需求穩健，台積電將產能調配到相關領域，加上與客戶夥伴關係緊密，以及產業及技術具領先地位，目前產能依然供不應求，產能依舊吃緊。
而台積電將於10月13日舉行法說會，預料第四季乃至於明年第一季訂單狀況、高階製程技術與半導體產業景氣看法都將成為關注焦點。