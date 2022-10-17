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運具電動化想達標　經濟學者：六都政策是關鍵

▲Gogoro日前宣布明年起將不再提供騎到飽資費方案，此消息一出恐將導致一波重回油車懷抱的浪潮。(圖／NOWnews資料照)
▲Gogoro日前宣布明年起將不再提供騎到飽資費方案，此消息一出恐將導致一波重回油車懷抱的浪潮。(圖／NOWnews資料照)

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-17 17:00:002022-10-17 17:05:58

Gogoro日前宣布明年起將不再提供騎到飽資費方案，此消息一出恐將導致一波重回油車懷抱的浪潮，中央大學經濟系教授邱俊榮在接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示指出，這是電動機車產業發展過程的陣痛，「天底下沒有永遠的補助，是時候慢慢建立起產業該有的健康模式」，他也提到，若政府真有心要推動電動機車產業發展，除了給予補貼外，在基礎設施或在關鍵技術上的協助也須更加積極，強調運具電動化想達標，六都政策才是關鍵。

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換電式電動機車已是電動機車市場主流，目前台灣產業發展中，「充電」目前在台灣的市佔率大約佔3%，最大宗的品牌為中華eMOVIMG；「換電」則佔97%，最大宗的品牌為PBGN聯盟（Power by Gogoro Network），聯盟包括Gogoro在內總共有7個品牌，這7個品牌佔整體電動機車市占率94%，另外市佔率3%的品牌則是最早在台灣發展電動機車的燃油機車廠光陽的次品牌Ionex。

根據台灣智慧移動產業協會發布的「2022台灣電動機車產業政策建言書」提到，截至2022年7月，Gogoro Network在台已佈建超過1萬1386座GoStation機櫃，分布在2312個電池交換站點，全網絡管理電池超過100萬顆。

然而，近期Gogoro Network向使用者宣告，騎到飽資費將於今（2022）年底退場，明年起新申辦或老客戶將不再有相關資費可供選用。雖然目前已在使用騎到飽資費的現有客戶將不受影響，但對於接下來想購買Gogoro、YAMAHA等PBGN聯盟品牌車款，又有高里程需求的消費者來說，等於是晴天霹靂的消息。

邱俊榮指出，Gogoro此舉勢必會影響銷售，「但你不能總給他魚吃，而不教他如何釣魚」，從產業的發展來講，總不能老是靠政府的補貼或整車廠的優惠方案維持下去，起初發展電動機車產業，就是希望能夠環保、減碳，無論是電動機車本身，還是充電、換電，所付出的費用是合理的環境成本，「如果我們關心環境的話，當然就該支付合理的成本價格，過去我們享受優惠，現在大家要開始慢慢承擔。」

過去Gogoro為吸引騎士從油轉電，曾推出最低每月899元的騎到飽方案，當時吸引不少新血加入。未來2023年起，騎到飽資費方案將正式走入歷史，消息一出，有網友提議每月騎乘距離較遠的用戶，可考慮改選仍有提供騎到飽服務的光陽Ionex，但也有不少網友表示，將考慮重回油車懷抱，不免讓外界憂慮，騎到飽方案退場將影響日後電動機車的市佔率，甚至阻礙2040年電機車銷售佔比100%的目標推行。

優惠取消或價格上漲，恐導致一波重回油車懷抱的浪潮，邱俊榮認為，這是電動機車產業發展過程的陣痛，「天底下沒有永遠的補助，是時候慢慢建立起產業該有的健康模式，所以這些陣痛都是難免的。」回顧2019年政府補貼新購電動機車最多的時期，當年市佔率接近兩成，這兩年修正回9至11%，故任何一個外在政策都會造成佔比的波動。

消費心態的轉換要等待消費者慢慢去調適，但邱俊榮仍強調，若政府真有心要推動電動機車產業發展，各方面的力道就要多一些，除了補貼、優惠之外，在基礎設施或在關鍵技術上的協助也須更加積極，「運具電動化想達標，六都政策是關鍵」，六都作為直轄市，應領頭做表率，像是訂定比國發會2040年電動汽機車市售比100% 更提早達標的時程，或是參考各城市的人口結構、機車使用習慣等，推出更貼近民意、更在地化的政策內容，如均勻設置能源補充設施等，皆能成為良好典範，帶動整體產業發展。

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