NBA／找到AD使用說明書?　湖人主帥有新想法

湖人明星球員Anthony Davis新賽季的定位如何，備受關注。根據美國媒體報導，湖人教練團傾向讓Davis擔任先發中鋒，利用他的靈活度，增加戰術的多樣性。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Anthony Davis上一場熱身賽僅出賽21分鐘，就攻下28分，並率隊擊敗衛冕軍勇士，此戰他就是以先發中鋒姿態上陣，而且是在沒有LeBron James和Russell Westbrook支援下，繳出亮眼成績單。新任總教練Darvin Ham透露，Anthony Davis擔任中鋒是不錯的選項，團隊也可能採用1大4小的陣容應戰。湖人上季是奪冠大熱門，但最後連季後賽都沒得打，本季季前熱身賽又只拿下1勝3敗，美媒也認為湖人下季並不會有太出色的表現，反而是洛城兄弟快艇更值得期待。對此湖人當家球星LeBron James表示，他說：「我完全不在意外界怎麼看，也習慣承受壓力，外界越看衰，就越能證明他們看走眼，也能激發我們的鬥志。」男籃／來台前一刻被阻擋 烏克蘭男籃台灣交流賽又告吹NBA／又傷了 巫師前鋒Porzingis轟20分後傷退PLG／「東超限定」洋將無用武之地 巴爾菲特離開富邦獨家專訪／差點被揍也不屈服 陳建州解釋為何滴酒不沾