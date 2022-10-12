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今晨17.2度涼意有感！颱風最快周四生成　對台可能影響曝

▲中央氣象局表示，今（12）日受東北季風影響，清晨各地有涼意，最低溫出現在苗栗公館鄉的17.2度。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局表示，今（12）日受東北季風影響，清晨各地有涼意，最低溫出現在苗栗公館鄉的17.2度。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2022-10-12 06:46:12

中央氣象局表示，今（12）日受東北季風影響，清晨各地有涼意，最低溫出現在苗栗公館鄉的17.2度。白天桃園以北氣溫回升幅度小，高溫約23、24度，竹苗及花東約26至28度，中南部高溫約31、32度、日夜溫差較大，請留意溫度變化適時調整穿著；迎風面的東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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由於東北風增強，桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖亦有較強陣風，請特別注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天，大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南多雲時晴，白天起各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部19至25度，中部19至31度，南部19至33度，東部19至30度。週五上半天降雨稍緩，下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

吳德榮指出，週六熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部有局部雨，山區有局部短暫雨。下週日、一「共伴效應」影響，北部、東半部明顯降雨，其他地區亦轉有局部雨。下週二冷空氣南下，北台轉冷，北部、東半部仍有雨，中南部地區好轉。

吳德榮說明，最新歐、美模式系集模擬顯示，本週「西北太平洋」有熱帶擾動發展成颱的機率，週六至下週一最靠近台灣。其可能路徑包括1.於台灣東側北轉，距離越近，對北部、東半部的威脅越大。2.進入巴士海峽再北轉，「共伴效應」可能為北部、東半部帶來大量降雨，若北轉時進入台灣海峽，南部亦可望有一些降雨。3.通過巴士海峽後再往西南進入南海，「共伴效應」仍有為北部、東半部帶來大量降雨的機率。週末起系集模擬路徑的分歧，即反映台灣附近大氣環境複雜，故有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：倪浩軒）

▲颱風模擬路徑分歧。（圖／翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」）
▲颱風模擬路徑分歧。（圖／翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」）

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