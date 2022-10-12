行政院「王牌小編」陳屍河岸！通報失蹤2天 最後通話曝
有行政院「王牌小編」之稱的29歲男子周家鴻，昨（11）日被人發現陳屍新北市五股區淡水河岸旁，警方鑑識人員到場檢視，並未發現明顯外傷或是侵入性傷口，遺體相驗後排除有外力介入。據了解，2天前周男家屬才通報失聯，不幸仍無法阻止憾事，而周男最後通話的內容也曝光。
據了解，10月9日周男家人曾前往三重分局三重派出所報案失蹤，當時親友接到周男電話，周男透露自己「心情不好」，隨後掛斷。等親友再回撥，周男手機已無法打通，親友察覺有異趕緊向警方報案尋人，不幸仍發生憾事。警方已通知家屬確認身分無誤，檢察官相驗後認為沒有外力介入，遺體已發還家屬。
行政院發言人羅秉成表示，周男日前因私人因素而輕生，令人深感遺憾與不捨，行政院長蘇貞昌也特別感謝其生前在工作上的努力與付出，並向其家屬深致哀悼之意，也指示政院同仁全力協助家屬處理後事。（編輯：倪浩軒）
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