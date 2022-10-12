醋殺情敵！南科工程師慘成焦屍 死者母當庭哭求法官判死
台南科學園區一名洪姓員工，日前因不滿前女友與同公司的葉姓男子交往，竟於去年12/29清晨，持刀刺傷葉男，隨後又點燃機車汽油，將葉男連人帶車燒得焦黑，昨天（12日）台南地院辯論庭開庭，檢方認為洪男手段兇殘，且犯後亦無悔意，因此向法官求處極刑。
據了解，洪男因不滿女友移情別戀葉男而醋勁大發，去年12/29凌晨持水果刀堵人，雙方在南科園區環西一路、環東一路口發生口角，隨後演變成扭打，過程中，葉男腹部遭刺傷倒臥在路口，洪男見狀便將人抬上機車腳踏板，並載至迎曦湖附近一處停車場，最後疑因撞到電線桿導致機車油箱倒漏，洪男竟直接點燃汽油，連人帶車焚燒殆盡。
昨天開庭時，洪男母親悲痛說到，慘劇發生後，我們2個老的已經精神錯亂，自己永遠也不可能聽到兒子叫聲「媽媽」了，洪男父親也怒斥兇手十分惡質，一定要判處死刑。
針對犯行，洪男辯稱自己沒有殺人故意，當時只是想跟葉男好好把事情講完，但葉男看到自己後，便飆出髒話並嗆「沒什麼好講的」，最後才會演變成這樣；法官又問到，那為何前後共刺殺被害人7刀，洪男則解釋，因為自己戴著安全帽，所以不知道到底有沒有刺到對方，只知有刺中1刀。
葉母聽完詭辯後，立刻情緒失控，並對洪男大吼「你胡說，你明明就是要讓他死」；對此，洪男的律師則極力主張，如果洪男要置葉男於死地，那當初為何會先起爭執再發生扭打？會放火燒死者是臨時起意，目的毀損屍體，因為洪把葉移到機車上時，無法確認葉是否已死。
檢察官指出，洪男在案發前便多次騷擾葉男，事發當天還準備刀子，可見有殺人犯意，且其殺人手段十分兇殘，無教化可能，故向法院求判死刑。（編輯：陳苾暐）