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明國境解封！搶出國換護照「人潮塞爆」　節省時間撇步曝

▲國境即將解封，有網友分享換發護照現場的爆滿人潮。（圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）
▲國境即將解封，有網友分享換發護照現場的爆滿人潮。（圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）

編輯中心/綜合報導

2022-10-12 08:29:23

指揮中心之前宣布明（13）日迎來國境解封第2階段，自零時(航班表定抵臺時間)起入境人員改進行「0＋7」新制，許多等不及的民眾摩拳擦掌準備出國，就有網友分享辦理換發護照的現場爆滿人潮，而內行人也分享了節省時間的撇步。

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▲國境即將解封，有網友分享換發護照現場的爆滿人潮。（圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）
▲國境即將解封，有網友分享換發護照現場的爆滿人潮。（圖／翻攝自「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」臉書社團）
有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文，透露於昨天直擊換發護照的現場人潮，摩肩接踵大排長龍，原PO表示不確定是不是因為連假後的第一天，所以人潮特別多，但也溫馨提醒大家，「近期需要辦理換發護照的旅客還是交給旅行社代辦吧！」

網友紛紛在底下留言回覆說，「經濟原來還是挺好的」、「給旅行社辦護照cp值很高」、「幸好提早換完了」、「上週就這樣，我今天去領也是嚇一跳」、「還好暑假就先去換了，都沒人5分鐘搞定」、「還好日本宣布開放的隔週一就去辦了」。

而想要節省換發護照的時間，除了找旅行社代辦之外，外交部領務局之前也曾建議，可以透過網路填表系統預約申辦，先在線上填表再預約時間辦理；若是首次辦理護照，則可以在全國戶政事務所透過一站式服務辦理。另外領務局和國內4個辦事處，每週三開放收件時間延長到晚上8點，民眾也可多利用此延長時間申辦。（編輯：倪浩軒）

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