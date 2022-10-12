MLB／Alvarez超秋大甩棒！太空人9局下逆襲水手球迷嗨翻

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太空人季後賽首戰，推出今年的美聯「準」賽揚獎、王牌Justin Verlander先發，沒想到卻出師不利，面對水手本場比賽首名打者「怪力菜鳥」Julio Rodríguez就送出四壞球保送，並且被連敲兩安，首局就失分。
第2局水手隊開局再打二連安，一、二壘有人的情況，Julio打出中外野的平飛球形成長打，將壘上跑者清空，下一棒的Ty France補上一支穿越安打，兩局沒打完就讓Verlander失4分。
雖然3局下太空人Alvarez的長打，幫助球隊追回2分，但4局上兩人出局後，水手游擊手J.P. Crawford的陽春砲打進球隊第5分，Julio再將球打到中外野空檔，這次跑上三壘，但同樣由France的安打把Julio送回本壘，水手攻下第6分。
Verlander投完該局就退場，僅投4局就被打10支安打狂失6分，6分全都是自責分，也是本季失最多自責分的一場比賽，但就在Verlander退場後，太空人急起直追，4局下Yuli Gurriel的陽春全壘打先打回一分，雖然7局水手隊Eugenio Suárez馬上回敬一支陽春彈再拉開，但之後都只能看太空人隊的表演。
太空人第8局先靠著Alex Bregman的兩分砲將比數追到剩2分差，9局下水手派出守護神Paul Sewald想拿下比賽，卻接連投出觸身球加上被敲安，兩人出局後留下一、二壘殘壘退場，水手隊竟換上去年的賽揚強投Robbie Ray上場，想用左投抓左打的Alvarez，沒想到第二球就被轟出右外野，上演大逆轉，留下場上錯愕的水手隊眾人以及嗨炸的滿場球迷。
Alvarez這一支438英呎的超大號全壘打，是季後賽歷史上的第二支在球隊兩人出局時轟出來的再見全壘打，也幫助太空人在美聯系列戰首戰順利收下本季季後賽首勝。