小禎不懼人妖標籤！揪閨密霸氣合影 網讚：最美貴婦團
身高174公分女星的小禎（胡盈禎），擁有高挑名模身材，日前和閨密佩甄、關穎、王思佳們一同聚餐合影，卻被留言「小禎應該不是人妖吧？」意外被起底發言者是Ella的媽媽，引發網路大戰，小禎昨（11）日盛裝出席胡瓜乾女兒香蜜拉的婚禮，大方表示不介意，還幽默表示想找閨密群重現「人妖組合」，事後王思佳也曬出親密合影，被網友稱讚「美翻了」！
個性率直的小禎，談起新聞風波態度大方，她笑稱皮膚健美黝黑、身材高人一等，常被別人開類似玩笑，沒有放在心上，也讚美人妖非常漂亮，不想把事情鬧大，但網友相當氣憤，不斷在留言標註媒體才會上新聞，她透露Ella已經私下向她道歉過，希望大家不要苛責長輩。
她和佩甄、關穎、王思佳等原班人馬，昨晚在婚禮上再現聚會合影，換上清一色的黑色禮服，不搶新娘的鋒頭，小禎一雙大長腿依舊傲視群美！王思佳在IG曬出合照，發文「今晚見證了真愛是真實存在的，感動到不行，而且見到好久不見的朋友們，好好玩的一個晚上」，獲得上萬粉絲按讚，留言「姊姊們情商都好高，重點人美身材又好」、「原班人馬，今天更漂亮」、「高端的人抱團取暖，大概就是你們這團了，不要太美欸」、「這個group真是氣場強大，貴氣逼人又真實不做作的最佳組合」。