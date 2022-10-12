挺18歲公民權！陳時中首度站路口略矜持 遭嗆太吵秒致歉
首度站路口拜票，民進黨台北市長參選人陳時中今（12）日上午7時50分，選在內湖區民權東路、金湖路口，向港湖民眾揮手致意。不過，或因第一次站路口，陳時中一開始面對路人揮手略顯放不開，後續也有支持者站在對面大樓揮手致意，但也有人站到陽台斥責太吵，陳團隊則立刻隔空道歉。
陳時中今日上午選在內湖區民權東路、金湖路口向支持者拜票，並宣傳18歲公民權修憲複決案投票。包含黨籍議員李建昌、江志銘、參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾、民進黨發言人謝佩芬、民進黨青年部主任蔡沐霖、民進黨台北市黨部主委張茂楠、陳時中發言人莊瑞雄、多位民進黨「國務青」等人都到場，唯獨未見港湖在地立委高嘉瑜。
拜票過程中，或因是首度站路口，陳時中一開始面對路人揮手略顯放不開，後續則有支持者站在對面大樓揮手致意，但也有民眾站到陽台斥責太吵，陳團隊則立刻隔空表達歉意。
陳時中約莫花了30分鐘時間站路口，結束後於附近騎樓受訪時表示，站路口跟大家拜託、請託，就是參選計畫的一部分，今天重點是宣傳18歲公民權，要全力挺青年。
至於被問及大樓住戶抗議太吵，陳時中表示，會把音量放小，選舉期間各黨都會這樣做，「我們聲音放小，不要打擾到大家」。
談到北市選情詭譎，陳時中表示，一直都沒有在操作棄保，一直會講的都是擔心棄保的的人，「我們選民非常堅定，不擔憂這個問題」。