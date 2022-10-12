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台積電失守400元！台股早盤一度跌破萬三大關

▲台北股市今（12）日持續疲弱，指數開盤15分鐘後，約下跌逾百點，最低下探至12991.59點，失守萬三。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（12）日持續疲弱，指數開盤15分鐘後，約下跌逾百點，最低下探至12991.59點，失守萬三。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-12 09:47:57

美股11日4大指數跌多漲少，其中，半導體晶片類股持續重挫，費城半導體指數收跌2.5%。台北股市今（12）日持續疲弱，指數開盤15分鐘後，約下跌逾百點，最低下探至12991.59點，失守萬三。權值股台積電早盤跌約6元，來到395.5元左右，跌幅約超過0.75%，其他重要電子股走勢分歧，聯電走揚約1%內，大立光漲逾2%，聯發科則下跌約1.08%，IC設計族群同步弱勢。

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美股道瓊上漲36.31點，漲幅0.12%，收在29,239.19點。納斯達克指數下跌115.91點，跌幅1.10%，收在10,426.19點。標普500下滑23.55點，跌幅0.65%，收在3,588.84點。費城半導體下跌56.85點，跌幅2.50%，收在2,218.49點。

台北股市繼昨（11）日終場跌近600點後，今日加權指數持續下跌，指數開盤15分鐘後，約下跌逾百點，最低下探至12991.59點，失守萬三。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌約6元，來到395.5元左右，失守400元，跌幅約超過0.75%。同樣是晶圓代工的聯電，小漲1%內，來到35.45元。世界先進下跌1.64%、力積電跌0.53%。

其他重要電子股，如聯發科也下跌約1.08%，來到547元。鴻海下挫近1%，和碩於平盤遊走，南亞科則強漲約3.52%左右。今日弱勢族群包含IC設計，創意、世芯-KY打入跌停，金麗科、威盛、力旺皆重挫約7至9.5%，晶心科、M31、義隆、迅杰也跌約3至6%左右。

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