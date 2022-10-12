各種呼吸道疾病冬季肆虐！薛瑞元：適度緊張是必要的

新冠肺炎變異株BA.5持續在台肆虐，有毒物專家在臉書放話指出，疫情恐怕在國慶連假之後達到高峰，衛福部長薛瑞元今（12）日出席立法院衛環委員會進行專題報告並於會前受訪表示，自己不認為今日確診數會如外界傳言那麼高，不過冬季將至，是許多呼吸道疾病好發期，「適度緊張是必要的」。
薛瑞元今日出席立法院衛環委員會針對後疫情時代下醫療科技發展願景，及如何於基礎設備建置、病人數位落差與分級醫療落實等面向周延遠距醫療政策等進行專題報告，並備質詢。他於會前接受媒體聯訪並表示，自己並不認同毒物專家招名威的臉書發言「估計國慶假期後可能會衝破6萬」，今日確診數應不會破6萬人。
薛瑞元補充，今天可能是疫情高峰，但也沒有辦法確定是哪一天，還是要依趨勢判斷。而對於醫界呼籲，冬季許多呼吸道疾病可能一同捲土重來，應該保持警戒，薛回應，「我是覺得適度的緊張是需要的，的確有各種不同的呼吸道感染的病毒等等，這些疾病會在冬天發生，還是要有一定的緊張度」。
而對於次世代疫苗的施打與疫苗是否足夠？薛瑞元說明，次世代疫苗量應該是足夠的，目前每日最高接種10萬人，昨（11）日開始開放的18歲以上的成年人接種，不過目前準備得數量應該是足夠的。