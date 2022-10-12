苗栗男「雙刀」砍傷2老婦！拒捕與警對峙 遭辣椒水制伏
苗栗頭屋鄉獅潭村，昨（11）日下午2點50分左右，一位59歲李姓男子雙手持兩把菜刀在大街揮舞，還砍傷兩位70多歲的老婦人，造成老婦人頭部、手部受傷。警方獲報後趕到現場，李男仍持刀與警對峙叫囂，最終員警用辣椒水與警棍將李男制服，將李男強制戒護送醫。
據了解，李男當天精神狀況不穩，持菜刀出門隨機揮舞，砍傷兩位路過老婦。鄰居報案後，警方趕到現場，李男仍在揮刀叫囂，員警遂以警棍打掉菜刀，並噴辣椒水將李男制服，壓制在地後當場逮捕。
警方表示，李男精神狀況不穩定，疑似有吸毒，且在被制伏過程中多處擦挫傷，已由警方戒護送醫。而兩位受傷的老婦人並無大礙，老婦人們與李男也並無恩怨，李男疑似是失控下隨機攻擊路人。
警方強調，李男行為已造成街坊人心惶惶，全案將依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌送辦，並建請將李男強制就醫及預防性羈押，維護社區安寧。（編輯：倪浩軒）
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