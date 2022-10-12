擴大限空救台股有用嗎？黃天牧：還要觀察一段時間

台股暴跌近600點，金管會擴大限空措施救市，立委質疑這種剝洋葱式措施可以救市嗎？金管會主委黃天牧今（12）日說，至少釋放出政府關心股市態度，股市不好關心及措施會更強烈，只是這些措施是否有效還要觀察一段時間，今日台股開跌，但還算有限，希望這數字不要再擴大。至於限空措施是否會導致成交量萎縮低迷，甚至加 外資流出？黃天牧說，凡事必有兩難，交易量是會受影響，市場管理措施是兩面刃，價量要取得平衡，昨天至少成交量還有超2千億元，這是兩難之下必須做的決定。
黃天牧指出，這段時間多國央行升息，聯準會升息12碼、俄烏戰爭加劇，連假期間美費城半導體有一些修正，台股本身半導體與科技類股的比重比較大，昨天收盤跌得比較深，但台股有其基本面股票股利股利、股價淨值比、上市櫃營收增加一成等都是有利因素，現在股市波動是外在環境影響，在投資時要注意風險，也要注意基本面，這段時間還是要特別慎重，但他還是對台股保持信心。
不過，國民黨立委林德福質疑這種剝洋蔥式措施真的可以救市嗎？黃天牧說，至少釋放出政府關心股市態度，股市不好關心更強烈，股施也會更強烈，昨日台股跌幅較國各國股市深一些，至於擴大限控是否有效？還要觀察一段時間。他也坦言限空措施會影響成交量，但事必有兩難，昨日成交量至少還有超過2千億元，這是在兩難之下必須做的決定。
對於今天台股再跌，黃天牧表示，至少開盤跌還算有限，希望這數字不要再擴大，只是台股目前有無超跌？他認為，在國際間相較，台股跌幅還在中間，不是最深的，之後會不會有進一步的禁空令？會再觀察，不方便說下一步要會適時推出適當的措施。另外，立委也質疑政府一直喊話，會不會造成「狼來了」的信心危機？他說，所有作為都是要提振投資人信心，利仍多於弊。