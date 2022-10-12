逾10國領袖齊聚玉山論壇　蔡英文：深化新南向政策

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今年有來自14國、共31位國際講者透過線上及實體的方式共襄盛舉，包括帛琉、紐西蘭、日本、澳洲、加拿大、美國、 印度、菲律賓、馬來西亞、德國、泰國、印尼及盧森堡等。
本屆論壇由蔡英文總統及台亞基金會蕭新煌董事長致開幕詞揭開序幕，並 由帛琉、紐西蘭及日本重要領袖進行演說。
蕭新煌董事長表示，玉山論壇是展現 PPPP（Public 公部門、Private 私部
門、People 人民、Partnership 合作）模式推動疫後振興工作成果的最佳平臺。 他提到，台亞基金會在疫情的多重挑戰之下，仍透過實踐 PPPP 模式，進行了 活躍的國際交流，也因此促成了即將在 10 月8日展開的一項嶄新高層級台灣和印度對話。另外，台亞基金會也發揮智庫的角色，於今年出版了四本報告書，分別 為台印度關係報告書、台澳關係報告書、台灣東南亞報告書，及台灣首本爬梳新南向政策推行至今的成果，且涵納建言的新南向政策報告書。
帛琉總統惠恕仁展現對台灣的高度支持，特別蒞臨本屆玉山論壇。他提到，在這個關鍵時刻，各國更應該升級夥伴關係，並強調只有當區域共同思考周全 的計劃，並攜手合作，才能看見真正疫後的曙光。
紐西蘭前副總理兼外長彼特斯表示，綜觀台灣在經濟和社會發展上的成就， 無疑是世界領袖。他更表達了對台灣高度的支持和認同，並在會上重複反問了三次「如果世界有更多的台灣，是否就會變得更美好？」彼特斯和全場與會者， 回以一聲堅定不移的「是」。
連續第五年與會的「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員提到台日多年來的惺惺相惜，於彼此有需要時互助，也有許多發展議題上的合作，未來也將 持續緊密合作，並在最後以台語引用前日本首相安倍晉三的一句話：「台灣有代誌，日本有代誌。」
此外，日本現任自由民主黨副總裁暨前首相麻生太郎也特別透過預錄影片， 傳達日台情誼。他重申，世界各地絕不允許「以武力片面改變現狀」，也期盼玉山論壇可「促使與會各國再次確認彼此的意志」，以深化區域及世界的互相理解，維護其穩定。
在進入疫情的第三年、曙光逐漸展露之際，各國的活力更甚疫情爆發之前， 印證了各國真正的需求並非恢復至舊常態，而是超越復甦，而台灣與區域都應全面參與在此進程之中 。