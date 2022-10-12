G20峰會「蒲拜會」有譜？俄外長：莫斯科不會拒絕邀請
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨（11）表示，俄羅斯願意與西方就烏克蘭戰爭進行對話，雖尚未接到協商提議，但也不會拒絕蒲亭與拜登在下個月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會期間會面。
拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受俄羅斯國營電視台訪問時指出，「在我看來，美國人事實上參與這場戰爭已經非常久」；關於即將舉行的G20峰會，拉夫羅夫表示如果莫斯科收到了請「蒲拜會」的邀請，俄羅斯並不會拒絕願意加以考慮，至於白宮國安會發言人柯比（John Kirby）等官員曾表示美國願談判，但遭俄國拒絕，拉夫羅夫澄清，「這不是事實。我們從未收到對方邀請對談的機會。」
另外，美國總統拜登過去採堅決立場反對俄羅斯參與今年的G20峰會，不過本月6號被記者問及峰會上是否會和蒲亭會談，拜登一改過去態度，鬆口表示「一切還未決定」；而BBC則指出，雖然有報導稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也將出席G20峰會，但這一消息尚未得到烏克蘭政府的證實。
此前俄羅斯接連兩天擴大對烏克蘭的攻擊，七大工業國則偕同澤倫斯基召開緊急會議，並於會後聲明指出將持續加強援助烏克蘭，抨擊俄方頻打核武口水戰，強調要是真的使用核武將面臨嚴重的後果；拉夫羅夫則回應，俄羅斯核武使用守很清楚，就是只會用在報復性、防禦手段，但也強調「美軍參戰已經非常久了。」