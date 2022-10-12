柯文哲諷蔣孝嚴沒幫兒子站台　蔣萬安：爸媽忙著帶孫子

台北市長柯文哲諷蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台，「一定是身上太多炸彈怕引爆」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（12）日表示，他馬上就要成為三寶爸，爸媽忙著在家裡帶孫子。 我是廣告 請繼續往下閱讀 無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨受訪時被問及親民黨主席宋楚瑜未幫她站台時，突然動怒表示，為何大家不去討論蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台；柯文哲除聲援黃珊珊外，更批蔣萬安除了喊集中選票，沒有其他招式，也不敢公開辯論。蔣萬安說，柯文哲不是市長參選人，所以不知道11月5日就要進行辯論，而他馬上就要成為三寶爸，爸媽忙著在家裡帶孫子。至於接下來選戰規劃，蔣萬安說，一直都有陸續規劃在地方勤走的各項活動，這段時間他已走入12個行政區，對市政願景會更具體、更有方向，也更了解民眾想法。昨日蔣萬安回立法院質詢行政院長蘇貞昌，媒體關心，他為自己的表現打幾分，蔣萬安說，他一直以來就事論事，提民眾關心的問題，包括少子化、廢棄物相關修法、高端採購過程的各項疑慮。蔣萬安質詢玩日語諧音梗「一袋米扛幾樓」 蘇貞昌沒GET到嗆政府未說明高端爭議！蔣萬安再批蘇揆：未正面回答問題蔣萬安提深蹲免費搭公車延燒 蘇貞昌：應考慮相對剝奪感蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台？柯文哲：他爸爸身上掛了太多炸彈