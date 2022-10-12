政府信心喊話沒用！股匯續挫 新台幣早盤貶破31.9元
美股跌多漲少，台股在暴跌近600點後，財金部會也出面信心喊話，不過，台股今（12）日早盤一度再跌逾百點，最低下探至12991.59點，目前跌幅收斂至百點內，而新台幣兌美元也續貶，並一度貶破31.9元，來到31.909元、貶值4.2分，目前在31.901元震盪整理。
在國際貨幣基金（IMF）下修成長預測，投資人等待美國9月消費者物價指數（CPI）和企業財報之際，美股走勢震盪，收盤跌多漲少，其中，半導體晶片類股持續重挫，費城半導體指數收跌2.5%。台股今日持續疲弱，指數開盤15分鐘後，約下跌逾百點，最低下探至12991.59點，失守萬三，目前跌幅收斂至百點內，大盤重回13000點之上。
國際匯市部分，美元仍在113之上，亞洲主要貨幣美元則盤整，其中韓元早盤小升在1434.15兌1美元，日圓貶至146.26兌1美元，人民幣兌美元中間價續貶來到7.1103兌1美元，離岸人民幣在7.1854兌1美元震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.870元、貶值0.3分開出，但在台股續跌及亞幣仍偏弱下，新台幣隨後貶破31.9元，一度來到31.909元，貶值4.2分，目前在31.901元震盪整理。