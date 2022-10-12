讓全界吃得到高雄新鮮的農產　陳其邁打造冷鏈物流鐵三角

這個鳳梨好吃嗎？有沒有吃到大海的味道？高市府以「高雄的好東西 ，全世界都愛」為題推出短片，透過一道法式料理「煎鱸魚佐鳳梨醬」告訴大家原來食材都是來自高雄最新鮮的農漁產品，外國朋友入口的魚肉還保有新鮮度。這要歸功於陳其邁上任後全力打造高雄農業冷鏈物流鐵三角，穩定國內大型通路運銷，同時也全力搶攻國際市場。

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▲今天最新發表「緊看邁」短片，片中一位主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，原以為是單純法式料理，讓大家知道原來食物材料都是來自高雄最新鮮的農漁產品。（圖／高市府提供）

高市府今天最新發表「緊看邁」短片，片中一位主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」，原以為是單純法式料理，沒想到鏡頭一轉，原來食物材料都是來自高雄最新鮮的農漁產品，搭配外國朋友吃下食物後的驚豔表情，畫面十足有趣。

▲這個鳳梨好吃嗎？高市府緊看邁系列短片，透過法式料理食材介紹高雄冷鏈物流。（圖／高市府提供）

高市府表示，冷鏈物流是台灣農漁產品走向國際市場的重要一環，影片中主廚透過冷鏈運送的新鮮食材，使用來自高雄所產鳳梨及養殖鱸魚，完成「煎鱸魚佐鳳梨醬」這道料理，讓初次品嘗來自高雄在地好食材的外國朋友眼睛為之一亮，入口的魚肉鮮度還保留著大海的味道，透過冷鏈倉儲設備，能夠讓世界愛上高雄的豐富物產。

▲影片中主廚透過冷鏈運送的新鮮食材，使用來自高雄所產鳳梨及養殖鱸魚，完成「煎鱸魚佐鳳梨醬」這道料理。（圖／高市府提供）

高市府也指出 ， 市長陳其邁兩年拚四年，讓高雄動起來，上任後高效率促位於路竹區「加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠」正式落成啟用，透過健全的冷鏈配送機制，要讓全世界都吃得到高雄優質農漁產品，另投入 1.5 億補助漁會建置冷鏈倉儲設備，積極拓展國內外市場。