遠距醫療結合國內IT優勢　陳正祺：產業發展已具備能量

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陳正祺說明經濟部的業務內容，遠距醫療達成的技術項目包括醫療資訊平台、通訊平台科技、智慧醫材以及智慧醫療軟體等，為數位醫療成長最快的一環。
台灣有全球第一的健保系統，具有優質的醫療資訊體系及發展醫療網絡的數位基礎。根據台灣網路資訊中心公布2022年《台灣網路報告》調查結果，台灣民眾的整體上網率為84.3%，「數位落差主要來自年龄70歲以上民眾上網需求低及裝置使用能力較落，而非地區基礎設備，表示目前台灣已備足發展遠距醫療通訊基礎。」
陳正祺表示，近年醫療AI新創興起，許多ICT大廠看好智慧醫療領域，與醫院合作開發智慧醫療產品，這些科技成果在醫療專業醫事人員数量有限的情況下，藉由設備操作的小型化與友善化，以及由AI軟體輔助或專科醫師遠距指引場域人員操作，增加地區診所或照護場域可執行或居家可自行操作的醫療項目，延伸醫療照護量能，提升醫療品質。
2021年台灣疫情嚴峻之際，讓醫療體系體認到發展遠距醫療的必要性，陳正祺報告表示，台灣IT廠商基於原本工業物聯網的技術核心優勢，開始提供高解析度的影音視訊通訊平台而布局遠距醫療業務，產業發展已具備能量。
另一方面，針對街生福利部的重大公共衛生需求，經濟部輔導業者關發各類智慧醫材，結合醫療資訊平台，以智慧醫材協助醫療人員縮小城鄉差距，強化社區醫療及長期照護量能。
同時，經濟部也整合電光、資通訊、微系統等跨領域研發能量，開發多項居家及遠距醫療解決方案，也持續推動開發具有人工智慧功能的操作簡易醫療器材軟體與裝置及設備，提升地區診所、衛生所、與居家可提供的醫療能力與品質，藉由輕量、使用友善的智慧醫療器材遍布居家、照護站，星鏈式醫療網讓高龄人口能就近獲得醫療服務。
陳正祺承諾，未來經濟部會持續透過各項政策工具，結合廠商及醫療院所開發輕量化醫材輿智慧醫療資訊平台，依據城市及鄉村的特性，開發解決方案弭平醫療資源不均且縮小城鄉差距，並且透過場域驗證進行效益評估，推動台灣成為數位醫療解決方案的提供者，實現台灣醫療科技新願景。