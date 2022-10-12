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共抗中國銳實力！日台應交換意見　日媒：可向台灣學很多

▲外媒指出，為了對抗中國的「硬實力」，日本可以向台灣學習的地方還很多。圖為日華議員懇談會參與國慶日。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒指出，為了對抗中國的「硬實力」，日本可以向台灣學習的地方還很多。圖為日華議員懇談會參與國慶日。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-12 11:07:19

隨著中國對台灣的軍事壓力與日俱增，日本也持續提出「台灣有事，日本有事」的概念。不過台灣對於中國發出的軍事威脅冷靜應對，並且獲得美國等國家支持，讓外媒報導指出，日本應學習台灣如何應對中國，不應僅在兩岸關係的背景下看待台灣，而是將台灣視為提升國安的榜樣。

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日本時報《Japan Times》近來以「台灣對抗中國銳實力（sharp power），有許多日本值得學習的地方」為題，針對兩岸關係，以及日本應如何因應進行報導。報導先是回顧在今年8月初，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在同月4日至7日時於台灣周邊進行大規模軍事演習。並指出，儘管演習結束，但北京當局多次在台灣海峽中線的空海域部署軍機和軍艦，顯然是為了讓對台武嚇成為日常事務。

而在日本，8月份時幾乎每天都有關於軍演和中國飛彈落入日本專屬經濟海域（EEZ）的報導。隨著演習進行，也讓日本意識到，日本前首相安倍晉三曾提出的「台灣有事，日本有事」一事，除漸轉為現實。且中國對日本的「灰色地帶戰略」，包括中國政府船隻不斷侵入尖閣諸島周圍的日本領海，以及中國海軍艦艇環繞日本列島，更與中台關係的緊張局勢有重疊。

報導指出，這也凸顯一個問題，即日本應該如何評估和學習台灣政府及人民對中國演習的反應方式。

報導分析表示，自2013年以來，台灣政府禁止政府機構採購中國製造的零組件，以及用於建設電信基礎設施。2019年更禁止在交通、能源、訊息與通訊科學、金融、政府機構、國安、醫藥衛生等基礎設施中使用中國零部件。因此，在中國演習期間，台灣政府機構和關鍵基礎設施，並沒有遭受駭客入侵等破壞。

與此同時，在蔡英文總統執政期間，隨著兩岸的經濟相互依存和交流，中國在台進行訊息作戰的銳實力也在台灣蔓延，包括透過親中媒體和社交平台傳播假新聞，以參與中台交流計劃的協會，和在中國開展業務的台灣公司在台灣境內展開影響力活動。這也凸顯出如何應對敵對目的資訊作戰的重要，而蔡英文政府開始關注虛假信息的影響，並加強監測，並積極下達事實核查結果。

報導中舉例，8月6日時，中國官媒《新華社》發布了一張照片，其顯示一艘中國人民解放軍軍艦上的一名士兵正在接近台灣海岸，用雙筒望遠鏡觀察一艘台灣護衛艦。隔日，台灣國防部便譴責這是「假消息」，稱演習期間沒有中國海軍艦艇進入台灣領海，事實核查專家聲稱，這張照片似乎被篡改了。

▲中國官媒公布東部戰區實戰化聯合演訓照，包含多張解放軍抵近台灣海岸線的照片。（圖／翻攝自新華社）
▲中國官媒《新華社》發布演習照片，遭我國防部譴責是假消息。（圖／翻攝自新華社）
報導表示，外國媒體和研究人員好奇，為什麼台灣人在演習中保持如此冷靜。這是因為蔡英文政府所採取的措施，確保人們能保持冷靜，例如不透露導彈的發射情況，以及讓總統可以正常參加既定活動。但可能最重要的一點是，台灣很多人都清楚知道，台灣不斷受到來自中國的壓力這個情況，像是中國網攻和假消息已經成為台灣人民日常生活的一部分，因此有不少人會採取措施避免受影響，並且與政府分享訊息，進行合作。

報導指出，一系列與中國演習有關的事件表明，日本迫切需要建立系統來應對中國的銳實力。因為北京可以利用日本和中國之間密切的經濟相互依存，對日本施加強大的力量，就如同對台灣施壓一樣。

日本如果繼續在各項基礎設施中使用中國製造的零件，意味著很容易受到中國的網攻。但對於假新聞進行事實查核等措施不夠，也意味著人們擔心即使是媒體機構和專家，也可能會盲目地接受虛假信息。報導提到，《朝日新聞》、《東京新聞》等日本媒體就使用了前述《新華社》所發佈的假照片。

報導指出，日本政府應迅速與民間合作，構建如何應對中國強大力量的體系。日本一直與台灣合作，在全球合作與培訓框架下，處理與媒體素養和網路犯罪有關的問題，但現在日本必須更積極與台灣針對如何對抗中國銳實力交換意見。

報導在最後表示，台灣如何應對中國軍演危機，為日本加強國家安全提供線索。並指出日本不僅要在兩岸關係的背景下看待台灣，還要將台灣視為提升國家安全能力的榜樣。

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