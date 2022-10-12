胡瓜秀秀離婚21年合體了！「祖孫三代」樂同框 粉絲落淚
藝人胡瓜昨（11）日出席乾女兒Samira的世紀婚禮，現場豪設50桌宴客，也請來許多演藝圈好友共襄盛舉，製作人王偉忠也是貴賓之一，事後也開心分享和胡瓜「祖孫三代同堂」的大合照，就連胡瓜前妻秀秀都有入鏡，讓大家看了相當感動。
王偉忠在臉書PO文分享，「認識瓜瓜幾十年了，當年我們種了一顆『老實樹』！兩家人成親人，秀秀懷抱小禎來看我，長大後我帶她入行，安安年年在我家過年，是我跟小慧的乾兒子，第三代這麼大了，咱們拍張照，千變萬化，我們還是親人，love！」
可以看到，王偉忠搭著胡瓜和胡釋安的肩膀，秀秀則緊靠在王偉忠的妻子小慧旁邊，小禎則拉著女兒Emma入鏡，大家臉上都掛著燦爛笑容，開心合照，氣氛十分熱鬧。
照片曝光後，大家紛紛感動留言，「好感動的照片謝謝，回憶中的快樂」、「這家人有這樣的大家長實在太幸福！」、「好懷念老實樹啊！我就是看著偉忠哥節目長大的孩子！」據了解，胡瓜和前妻秀秀即便離婚至今21年，兩人仍維持友好關係，重要的節日也都會出席，包含去年父親節一起過，以及同年小禎生日時，秀秀也有現身，更對著鏡頭大讚「前夫很帥」，相處的非常融洽。（編輯：詹鎰睿）