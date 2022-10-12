「18歲公民權」11/26投票！中選會發布公民複決公告
18歲公民權修憲案將於11月26日投票，中央選舉委員會（中選會）今（12）日召開記者會，發布憲法修正案公民複決第1案公告，內容包括投票日期、投票起止時間與編號等，此外，為加強宣導力道，中選會也首度於社群軟體Instagram上，引進AR濾鏡互動技術，盼吸引更多民眾響應參與。
中選會表示，11月26日舉行18歲公民權投票，決定國民年滿18歲是否有依法選舉、罷免、創制與複決，以及參加公民投票與被選舉權。中選會主委李進勇指出，18歲公民權投票是我國歷史上，首次憲法修正由公民複決，具有修憲公民作主的歷史性意義，也特別邀請到知名旅美球星郭泓志化身「公民投手」，呼籲年滿20歲公民11月26日當天出來投票。
中選會指出，憲法修正案公民複決第1案公告，內容包括投票日期、投票起止時間、編號、立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出之意見書、公民權行使範圍及方式，以及正反意見支持代表於全國性無線電視頻道發表意見，或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項。
另外，中選會強調，這次首度引進社群AR互動技術，設計「18歲公民權，1126記得投票」濾鏡，只要AR感應到人臉，頭上就會出現18歲公民權字樣，對鏡頭揮手還可觸發「史上首次修憲複決公投」、「大家一起創造歷史」等效果字。