王美花華府演說談半導體　指台灣安全全球供應鏈才安全

CSIS總部位於華盛頓特區，是美國重要的跨黨派外交政策智庫，王美花應邀以「WHY TAIWAN MATTERS-from an Economic Perspective」(從經濟角度說明台灣對世界至關重要）為題發表演講。
王美花表示，台灣半導體產業經過超過40年的時間，發展出全球最先進、最高品質、最具成本效益的製造模式，以及超過1000家完整的供應鏈廠商，這樣的生態系幾乎無法複製或取代。
她強調，台灣位於第一島鏈海空運重要地位，因此，台海的和平穩定是維繫東北亞政治和經濟的重要支柱，一旦台海受到威脅或發生危機，日本、韓國甚至中國本身，都會受到連帶影響，甚至將徹底改變整個印太區域的政經秩序。
王美花表示，過去台商配合美國品牌商前進中國設廠，也帶動台灣中間產品，特別是半導體出口中國。近年來趨勢有了變化，配合美商布局策略調整，台商轉移投資重心到美國、東協、印度，也回台投資生產，並降低對中國的投資。
王美花分析，全球最先進製程主要都在台灣，如果先進製程半導體因受到干擾，無法供應，包括中國、美國及全球科技與經濟發展都會受到很大的影響，因此台灣與美國及其他友盟合作，維持最有效率生產，才是對全球經濟利益最有效的保護，這就是「世界需要台灣，台灣需要世界」。
王美花最後提到，台灣和美國共享民主、人權、法治和市場經濟的普世價值，是自然的盟友和夥伴，台灣將持續扮演關鍵分工角色，與美國共同打造具韌性的供應鏈。
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