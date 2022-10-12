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乳房重建費用負擔大　曼陀隆乳推粉紅公益補助

▲「曼陀粉紅公益計畫」從2021年起在臺灣推出，接受乳癌病友的申請協助進行乳房重建。（圖／曼陀提供）
▲「曼陀粉紅公益計畫」從2021年起在臺灣推出，接受乳癌病友的申請協助進行乳房重建。（圖／曼陀提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-12 17:00:00

在台灣，每 37 分鐘就有一位女性確診乳癌，成為發生率飆升最快的癌症。醫學資料數據也顯示，早期診斷治療，能大幅提升癌友的存活率，但不少乳癌患者往往都是等到症狀較明顯才就醫，必須接受不同程度的乳房切除治療手術。不過，僅有不到3成的台灣乳癌病友，選擇在術後重建乳房，和日韓及歐美普遍的重建風氣大不相同，大部分的乳癌病友面對身體上的缺陷，生活上必須承受著生理與心理的負擔與壓力，抗癌之路變得更加辛苦。

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高雄市立大同醫院整形外科主任賴雅薇指出，實際接觸乳癌患者中，選擇術後重建乳房的比例確實明顯偏低，大多是因為抗癌過程辛苦，已經沒有多餘心力再去討論重建；有些則是資訊不足，不知道可以做乳房重建；也有的是生活上的壓力與負擔，經濟上無法負荷；而還有一部分的病患，賴醫師說，這也是亞洲才會見到的情況，就是家人親友的反對，讓癌友卻步。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶也表示，女性常常忽略自己真正想要的是什麼，是否重建還是要傾聽自己的聲音，做出最適合自己的決定。

▲高雄市立大同醫院整形外科主任賴雅薇。（圖／曼陀提供）
▲高雄市立大同醫院整形外科主任賴雅薇。（圖／曼陀提供）
當然，在考慮乳房重建時，大部分病患最在意的還是安全性，以及術後照顧的方便性，與是否會干擾療程進行。賴雅薇主任說，在挑選植入物重建時，可從幾個方向來判斷，例如有無美國FDA核可、全球使用人數是否夠多，以及是否有10年以上研究報告可追蹤等，讓病患能夠更放心接受重建手術。

當然，經濟也是不少病患在意的部分。尤其隨著乳癌發生年齡逐漸下降，許多年輕癌友還在就學或是肩負家計重擔，全球第一乳房植入物品牌曼陀自2021年起，在臺灣推出「粉紅公益計畫」，接受乳癌病友的申請補助，協助進行乳房重建，去年計畫已協助17位病友，擺脫罹癌陰霾，支持病友活出自信。

▲曼陀在臺灣推出「粉紅公益計畫」，已協助17位病友，擺脫罹癌陰霾。（圖／翻攝自Youtube）
▲曼陀在臺灣推出「粉紅公益計畫」，已協助17位病友，擺脫罹癌陰霾。（圖／翻攝自Youtube）
賴雅薇分享自己的病患偉婷，就是接受「粉紅公益計畫」補助重建的受益者之一。該病患表示自己個性比較務實，重建前後最憂心的，永遠都是家裡開銷，深怕自己拖累到家人，「很謝謝我的先生一直很支持我，叫我不要擔心錢的問題，也很感謝曼陀粉紅公益計畫，讓我順利走上重建的路。」她笑說，其實之前在產後胸型變得鬆軟下垂，就曾經想過透過隆乳改變身形，沒想到卻是在生病後完成了這個心願，「除了賴主任在手術前的評估和解說，讓罹癌的我寬心不少，再加上國際大廠曼陀的實際支持，讓我心念一轉，轉換成正向的力量。覺得剛好能實現生病前，改善胸型的想法。」該病患透過乳房重建成為想要的自己，更鼓勵所有癌友們：「癌症不會把我們打倒，我們可以重新站起來過新的生活，加油！」

2022年曼陀粉紅公益計畫在10月到12月開放病友進行申請，補貼乳癌患者重建所需的乳癌植入物，期望抗癌成功的病友，完成乳癌療程的最後一哩路，期望能重拾美麗與自信，啟動美麗人生的新章程。




粉紅公益計畫報名網址：https://ssur.cc/JxXGHRBNo

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